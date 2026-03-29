La NASA define el lanzamiento de la misión Artemis II hacia la órbita lunar

El operativo marca el retorno de viajes tripulados al espacio profundo tras más de medio siglo del programa Apolo

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ejecutará el lanzamiento de la misión espacial Artemis II este miércoles 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. El operativo trasladará a cuatro astronautas hacia la órbita de la Luna en una prueba técnica de sistemas de navegación y comunicaciones en el espacio profundo.

Hitos operativos y cooperación espacial

Este despliegue orbital constituye el primer viaje tripulado más allá de la órbita terrestre baja desde la expedición Apolo 17, finalizada en diciembre de 1972. Durante aquella intervención, los astronautas Eugene Cernan y Harrison Schmitt operaron como los últimos humanos en caminar sobre la superficie lunar. La actual misión Artemis II no contempla un alunizaje, sino un trayecto de sobrevuelo de diez días para evaluar las capacidades de la cápsula Orion, la cual superó previamente aplazamientos por exhaustivas revisiones de seguridad.

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El equipo técnico designado para esta fase de control está conformado por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch y el representante de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen. El personal arribó a las instalaciones de Cabo Cañaveral a bordo de naves T-38 Talon para iniciar el protocolo de cuarentena previo al despegue. Respecto a los parámetros de ejecución, Wiseman estableció un margen a posibles retrasos de 24 a 48 horas por factores climáticos o técnicos: “El cohete está listo. La NASA está lista. Pero no hay garantías”.

La conformación de la tripulación registra variaciones en los manuales históricos de la agencia. Glover operará como el primer hombre afrodescendiente en una trayectoria lunar; Koch intervendrá como la primera mujer, y Hansen será el primer especialista no estadounidense en la órbita del satélite.

“No se trata de ser los primeros, sino de asegurar que no somos los últimos”, precisó Hansen en referencia a los tratados internacionales vigentes. Asimismo, la delegación subrayó la intervención del equipo de apoyo terrestre y el rol de sus familias para sostener el cronograma de aislamiento.

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