Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

EL BLOQUEO DE TELEGRAM
Según varios medios, este 1 de abril la popular red de mensajería Telegram será bloqueada de forma definitiva.archivo

Al menos 12 detenidos en Moscú en protestas contra el bloqueo de internet

Según varios medios, este 1 de abril la popular red de mensajería Telegram será bloqueada de forma definitiva

Al menos 12 personas fueron detenidas este domingo 29 de marzo en Moscú por participar en protestas no autorizadas contra el bloqueo de internet y de Telegram, informaron medios locales.

Según el portal OVD-Info, especializado en el seguimiento de detenciones, las protestas tuvieron lugar en la plaza Bolótnaya, escenario otrora de las mayores manifestaciones antigubernamentales en el país.

RELACIONADAS

Entre los detenidos se encuentra también el defensor de derechos y escritor Alexandr Podrabinek, de 72 años.

Podrabinek, según dijo un conocido suyo, fue llevado a comisaría por sacar fotos durante la protesta.

OVD-Info también informó de al menos dos detenidos en San Petersburgo.

"Basta de bloqueos y de censura"

En otras ciudades, como Novosibirsk y Vorónezh, también hubo detenciones.

Así, en Vorónezh, la policía se llevó a un activista que protagonizó una protesta solitaria con una pancarta en la que se podía leer: "Basta de bloqueos y de censura".

RELACIONADAS

Anteriormente, las autoridades rechazaron la celebración de protestas contra los bloqueos de internet en más de una treintena de ciudades rusas.

Según varios medios, este 1 de abril la popular red de mensajería Telegram será bloqueada de forma definitiva.

El regulador de las comunicaciones acusa a Telegram de infringir las leyes locales, mientras el servicio de mensajería ve en esa sanción un intento de censurar la libertad de expresión entre los rusos.

Simultáneamente, continúan los bloqueos de internet móvil en distintas ciudades que las autoridades explican por motivos de seguridad. 

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Augusto Barrera plantea “gran coalición democrática” tras cambio calendario electoral

  2. Del desplome al negocio: la doble cara de la crisis del plátano

  3. Procesión de Domingo de Ramos en Quito marcada por pedidos de paz ciudadana

  4. Comisión Anticorrupción tras decisión del CNE: "ha debilitado la frágil democracia"

  5. La NASA define el lanzamiento de la misión Artemis II hacia la órbita lunar

LO MÁS VISTO

  1. Nueva cooperativa entra en liquidación en Ecuador; la segunda, en lo que va del año

  2. Toque de queda en Ecuador: Ministro Reimberg dice que objetivo no es bajar el crimen

  3. Así quedó Ecuador en el ranking FIFA, antes de jugar con Países Bajos

  4. Devolución del IVA 2026: en qué beneficia a los adultos mayores la guía actualizada

  5. Bajas en Fuerzas Armadas: ¿por qué Daniel Noboa separó a cinco altos oficiales?

Te recomendamos