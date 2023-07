El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó este jueves 6 de julio Carolina del Sur para demostrar que sus medidas económicas han ayudado a crear empleo en estados conservadores que votaron por su rival en las elecciones de 2020, el republicano Donald Trump.

Biden perdió el estado de Carolina del Sur en las elecciones presidenciales de 2020 por 12 puntos frente a Trump, quien ahora parte como favorito en las primarias republicanas para llevarse la nominación del Partido Republicano y volver a enfrentarse con el actual mandatario en los comicios de 2024.

El discurso del demócrata tuvo un tinte electoral y lo usó para presentarse como un presidente que gobierna para todos.

"Cuando me presenté y resulté elegido, propuse una serie de leyes y me comprometí a que sería el presidente para todos los estadounidenses, sin importar por quién hayan votado. Y he cumplido mi promesa", manifestó Biden en un evento en la localidad de West Columbia, en Carolina del Sur.

Aseguró que algunas de sus políticas han beneficiado especialmente a estados tradicionalmente republicanos y puso de ejemplo una fábrica que va a abrir en Georgia, en el distrito del estado que eligió al Congreso a la republicana ultraconservadora Marjorie Taylor Greene, fiel aliada de Trump.

"¡Allí estaré para la inauguración!", dijo con sorna el mandatario, provocando las risas del público.

Biden destacó que, desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, se han hecho inversiones por valor de 500.000 millones de dólares en proyectos de manufacturas y energía limpia en Estados Unidos. De esos 500.000 millones, 11.000 han ido a parar a Carolina del Sur, según especificó la Casa Blanca en un comunicado.