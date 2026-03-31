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Una bandera con el símbolo de Apple decora el exterior de una tienda.Andy Rain / Archivo EFE

Irán amenaza a Google, Apple y Meta: qué implica este conflicto tecnológico global

La Guardia Revolucionaria amenazó con ataques en contra de oficinas de las multinacionales este miércoles 1 de abril

La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó una advertencia directa contra grandes tecnológicas de Estados Unidos, al señalar que desde el miércoles 1 de abril iniciará ataques contra sus oficinas en Oriente Medio. En un comunicado, calificó a estas compañías como “objetivos legítimos” y recomendó a sus trabajadores alejarse de sus lugares de trabajo por seguridad.

Entre las empresas mencionadas figuran Microsoft, Apple, Google y Meta, además de otras multinacionales del sector tecnológico e industrial. La advertencia incluye una hora específica (20:00 hora local iraní) para el inicio de las acciones, lo que eleva la tensión en una región ya marcada por el conflicto.

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A la par, fuerzas iraníes informaron de ataques con drones contra instalaciones estratégicas vinculadas a comunicaciones e industria en Israel, incluyendo zonas cercanas al Aeropuerto Ben Gurión y la ciudad de Haifa.

Estos hechos se producen en el contexto de la escalada bélica entre Irán, Estados Unidos e Israel, iniciada a finales de febrero, que mantiene enfrentamientos y represalias en distintos frentes.

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Según expertos, el conflicto se enmarca en una disputa más amplia sobre la soberanía digital. Las autoridades iraníes cuestionan el rol de estas plataformas en la difusión de información y su capacidad para influir en la opinión pública, especialmente en contextos políticos sensibles.

A esto se suma el reclamo por el manejo de datos de usuarios locales y la falta de regulación bajo normas nacionales.

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Para las empresas tecnológicas, el escenario representa un riesgo operativo y reputacional. Restricciones en mercados como el iraní implican no solo la pérdida de usuarios, sino también un precedente que otros países podrían replicar.

Pero estas compañías también enfrentan presiones globales para ajustar sus políticas de moderación de contenido y transparencia, según los expertos.

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