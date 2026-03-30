Avianca demandará a influencer por incidente que puso en riesgo un vuelo a Madrid

Referencial. Avión de Avianca en despegue, mientras la aerolínea anuncia acciones legales contra un influencer por el incidente en un vuelo a Madrid.

La aerolínea colombiana Avianca anunció este domingo 29 de marzo que interpondrá acciones legales contra un creador de contenido tras un incidente que puso en jaque la seguridad de un vuelo transatlántico. El hecho ocurrió el pasado 11 de marzo en la ruta Bogotá-Madrid, cuando el pasajero activó un artefacto que emanó un fuerte olor químico en la cabina. Como primera medida, la compañía decidió rescindir el contrato de transporte del implicado y cancelar su trayecto de retorno.

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Una "broma" sobre el Atlántico

Aunque la empresa no detalló la identidad en su comunicado oficial, reportes de medios locales apuntan al influencer Yeferson Cossio. El objetivo de la maniobra habría sido registrar la reacción de los pasajeros para generar contenido digital; sin embargo, el video no ha sido publicado. El incidente reviste gravedad mayor dado que el artefacto fue activado mientras la aeronave sobrevolaba el océano Atlántico, lejos de cualquier aeropuerto alterno en caso de una evacuación de emergencia por contaminación del aire.

Riesgos en un espacio presurizado

Avianca fue enfática al señalar que esta conducta vulneró la seguridad, el orden y la sanidad a bordo. La activación de sustancias químicas es especialmente crítica en aviones, debido a que estos operan con sistemas de presurización que recirculan el aire en un espacio herméticamente cerrado. "Rechazamos de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la operación y comprometa la experiencia de nuestros clientes y personal", puntualizó la aerolínea.

Un llamado a la legislación

El caso ha trascendido la anécdota para convertirse en una bandera de reforma legal. La compañía hizo un llamado público al Congreso para tramitar con urgencia un proyecto de ley que endurezca las sanciones contra pasajeros disruptivos. La propuesta busca fortalecer la protección del personal aeronáutico y penalizar severamente acciones que, bajo la fachada de "entretenimiento", atenten contra la integridad de cientos de personas a miles de pies de altura.

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