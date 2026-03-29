María José Pinto participó en foro en Miami; destacó construcción del museo nacional

En marzo también viajó a Canadá y se ha anunciado que irá a España, para conocer sobre administración de hospitales

La vicepresidenta María José Pinto estuvo en la Cumbre FII Priority Miami y en el LATAM Summit, que fue del 25 al 27 de marzo del 2026.

La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, cumplió una agenda internacional en Miami, Estados Unidos, desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 de marzo de 2026. Todavía no se ha definido la fecha de su anunciado viaje a España para conocer modelos de administración hospitalaria, según adelantó semanas atrás, el presidente Daniel Noboa.

María José Pinto fue parte de la cuarta edición de la Cumbre FII Priority Miami y en el LATAM Summit, los paneles se centraron en inversión y desarrollo. Durante sus exposiciones habló sobre priorizar la inversión social como motor de crecimiento económico y planteó que sectores como la primera infancia, la salud, la educación y el saneamiento deben ser considerados estratégicos.

Eso en un contexto en el que médicos se quejan por la falta de medicinas e insumos en hospitales de Ecuador. Así como falta de pago a empresas que brindan servicios de limpieza y seguridad, entre otros. El 18 de marzo se cumplieron cuatro meses desde que Pinto fue nombrada, además, ministra de Salud.

De acuerdo con información oficial, en Miami, la vicepresidenta se reunió con representantes de organismos internacionales y líderes políticos, entre ellos el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, con quien abordó temas sociales como la desnutrición infantil, el embarazo adolescente y la participación de las mujeres en la política.

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Esto dijo Pinto sobre el museo nacional

En el discurso, que brindó en inglés, María José Pinto señaló que: "estamos en un momento muy especial en Ecuador. Decidimos construir el museo nacional de cultura, que no solo es infraestructura sino que también construye identidad, comunidad, turismo".

Viajes de María José Pinto

Los primeros días de marzo del 2026, María José Pinto encabezó el Ecuador Day, en Toronto, Canadá, como delegada del presidente Daniel Noboa. Entonces, la Vicepresidencia dijo que "su participación fue clave para consolidar al país como un destino estratégico para la inversión minera responsable". Además se reunió con Sylvia Jones, vice Premier y ministra de Salud de Ontario. Hablaron sobre la atención primaria.

El viernes 27, la vicepresidenta ya tuvo agenda local. Se vio que fue parte de la presentación de la campaña Primeros Años, porque el comienzo importa.

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