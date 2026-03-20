Ecuador vs. Colombia: claves del conflicto que pasó de aranceles a crisis diplomática

Aunque el episodio de la bomba parece encaminarse a una salida diplomática, la guerra comercial sigue vigente

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una fotografía de archivo.

El conflicto entre Ecuador y Colombia comenzó como una disputa por aranceles comerciales, cuando ambos países elevaron impuestos a sus productos, encareciendo el comercio bilateral. La tensión escaló tras la denuncia de una bomba hallada en territorio colombiano, presuntamente vinculada a operaciones ecuatorianas en la frontera. Sin embargo, tras una investigación conjunta, ambos gobiernos coincidieron en que el artefacto habría impactado primero en Ecuador y luego cruzado a Colombia, por lo que decidieron dar por cerrado el incidente y manejar cualquier aclaración por la vía diplomática, aunque la guerra comercial sigue vigente.

Estas son las claves para entender el conflicto.

El origen: una decisión comercial que encendió todo

El 21 de enero de 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impuso un arancel del 30 % a productos colombianos, justificándolo por la falta de avances en la lucha contra la inseguridad en la frontera.

Colombia respondió con la misma medida. La escalada continuó hasta que ambos países elevaron los aranceles al 50 %, configurando una guerra comercial con impacto directo en la economía.

El presidente Daniel Noboa en una foto de archivo. Cortesía: Presidencia.

¿Por qué esto afecta directamente a la gente?

El impacto no es solo entre gobiernos. Ecuador depende de productos colombianos como medicamentos, químicos y alimentos procesados, que ahora llegan más caros.

Al mismo tiempo, Colombia elevó aranceles a exportaciones ecuatorianas como pescado, flores y manufacturas, lo que podría provocar una caída de hasta el 75 % en ventas externas.

En términos simples: ambos países pierden y el consumidor paga más.

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El punto de quiebre: la denuncia de una bomba

El conflicto escaló el 16 de marzo, cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció el hallazgo de una bomba en su territorio, supuestamente vinculada a operaciones militares ecuatorianas en la frontera.

Ecuador rechazó la acusación y defendió sus acciones contra grupos criminales dentro de su territorio.

Bomba sin explotar: Ecuador y Colombia buscan cerrar el incidente

Días después, el 20 de marzo, el tono comenzó a bajar. El presidente Gustavo Petro dio por superado el incidente tras conocer el informe técnico sobre la munición sin explotar (MUSE), una bomba de 250 kilogramos hallada en territorio colombiano.

Según el reporte, elaborado tras una visita conjunta de especialistas de ambos países, existe una alta probabilidad de que el artefacto haya impactado primero en territorio ecuatoriano y, tras rebotar, terminara en Colombia, recorriendo unos 210 metros, sin causar heridos ni daños materiales.

Comunicado del ministro de defensa:



Señor Presidente, buenas noches.



Frente al hallazgo de MUSE (munición sin explotar), tipo bomba de 250 kg, en territorio colombiano, me permito informar:



Tras la visita conjunta de la comisión técnica y de especialistas de Ecuador y Colombia… pic.twitter.com/qvXkjyvE1z — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 20, 2026

El documento también resalta el trabajo coordinado entre Ecuador y Colombia, destacando “madurez, profesionalismo y respeto mutuo” en la investigación. En esa línea, se recoge la postura ecuatoriana de que la operación militar fue legítima y se ejecutó dentro de su territorio para enfrentar amenazas criminales, sin intención de generar tensiones.

Ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de evitar que este episodio afecte la relación bilateral, especialmente en temas de seguridad.

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La diplomacia toma el control

Como parte de este giro, el informe recomienda dar por cerrado el incidente y avanzar en el fortalecimiento de la cooperación militar, incluyendo nuevos protocolos operativos en la zona de frontera.

Además, el presidente Gustavo Petro aceptó que cualquier aclaración adicional se maneje exclusivamente por vías diplomáticas, buscando evitar una escalada política del caso.

¿Se puede frenar la escalada?

Aunque el episodio de la bomba parece encaminarse a una salida diplomática, la guerra comercial sigue vigente y continúa generando tensiones económicas. Las conversaciones se retomarán en el marco de la Comunidad Andina (CAN), mientras empresarios y ciudadanos siguen sintiendo el impacto en precios, empleo y comercio.

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