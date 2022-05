Ecuador mantiene niveles estables de covid-19 y reactiva el turismo

Las autoridades ecuatorianas aseguraron este miércoles que los niveles de contagio de la covid-19 están estables, lo que ha favorecido también la reactivación del turismo.

En una rueda de prensa, la ministra de Salud, Ximena Garzón, dijo que en los casos confirmados por semana en el país "los indicadores son estables" y recordó que en la segunda semana epidemiológica de este año atendieron unos 63.000 casos, en lo que llamó un "pico epidémico", pero al momento hay 640.

"Las atenciones no han aumentado, se mantienen prácticamente al mismo nivel, estadísticamente no es significante el aumento de estos pocos casos. Es esperable, pero no estamos hablando de un brote epidémico" en Ecuador, donde el uso de la mascarilla ya no es obligatorio, dijo al apuntar que la mortalidad en casos asociados con covid-19 tampoco ha subido.

Pese a ello, la funcionaria pidió a la población que no baje la guardia y que complete su esquema de vacunación, pues el ministerio cuenta con vacunas disponibles para todos los habitantes desde los tres años de edad.

De su lado, el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, Juan Zapata, ratificó en la rueda de prensa que el uso de la mascarilla es voluntario.

No obstante, señaló que han pedido al Ministerio de Gobierno que, a través de las intendencias, se fortalezca el control del certificado de vacunación con operativos aleatorios en todos los establecimientos a nivel nacional, que no son de carácter estratégico.

También pidió a los establecimientos de carácter no esencial, como centros comerciales, restaurantes, discotecas, bares o cines, entre otros, que sigan solicitando el certificado de vacunación, con lo cual también motivarán el avance el proceso de vacunación.

REACTIVACIÓN DEL TURISMO

Al referirse al festivo de tres días que culminó el pasado lunes, el ministro de Turismo, Niels Olsen, anotó en la rueda de prensa conjunta que en 2021 se movilizaron alrededor de 600.000 personas, y este año, algo más de 1,3 millones de personas, lo que representa un incremento de 128 %.

Sobre las llegadas internacionales comentó que hay cuatro mercados emisores de turistas que han sobrepasado ya las cifras pre-pandémicas.

Olsen anotó que han superado en 12 % las llegadas de estadounidenses y se mostró seguro de que, gracias al plan de promoción presentado, próximamente mejorarán los indicadores de llegadas desde naciones de Europa occidental.

Estados Unidos, el principal mercado emisor de viajeros, redujo de 4 a 2 su alerta de viajes a Ecuador, en reconocimiento del adecuado manejo de la pandemia en Ecuador, según el Ministerio.

Esta recuperación llegó también al empleo, que durante el primer trimestre de 2022 presentó un crecimiento del 13 %, 2,7 % y 16,9 % en enero, febrero y marzo, respectivamente, frente a los mismos meses de 2021.

"La Organización Mundial de Turismo (OMT) prevé que, a nivel mundial, la industria del turismo recién se va a recuperar en 2024, (pero) en Ecuador hemos demostrado cifras (de) que la industria del turismo, en muchos aspectos, no solo ha recuperado el cien por ciento, sino que ha superado las cifras pre-pandémicas", señaló el funcionario.

De acuerdo con el ministerio, Ecuador se convirtió en el primer país de la región en tener a todo el personal del sector turístico vacunado, generando una mayor confianza en los viajeros.

Anotó que al primer cuatrimestre de 2022 el país alcanzó el 55 % de la totalidad de llegadas de 2021, con cerca de 320.000 extranjeros que arribaron entre enero y abril.

La meta de 2024 es la llegada de 1,5 millones de turistas internacionales y de dos millones en 2025, apuntó Olsen.