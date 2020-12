Venezuela vota hoy hundida en la pobreza

Venezuela llega hoy a unas elecciones legislativas que, más allá de los cuestionamientos sobre su transparencia, se celebrarán en medio de una gravísima crisis que tiene al 80 % de los ciudadanos en situación de pobreza extrema.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha asegurado que la maquinaria está a punto para la realización de estos comicios que coinciden además con la pandemia de coronavirus, que ha dejado 912 muertos en el país sudamericano.

Poco más de 20 millones de venezolanos están llamados a escoger 277 diputados entre unos 14.400 aspirantes. En toda esa gama de candidatos no están los líderes tradicionales de la oposición, pues optaron por abstenerse de participar en estos comicios por considerarlos fraudulentos. Pese a que los grandes nombres de la oposición no acudirán a las elecciones, sí lo harán algunos de sus partidos, intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Tras la intervención, el Supremo nombró como líderes de los partidos a antiguos militantes expulsados de las organizaciones y acusados de corrupción por sus excompañeros, dejando de lado a aquellos políticos que los encabezaban hasta ese momento.

Las votaciones no serán reconocidas por la Unión Europea (UE) ni por la Organización de Estados Americanos (OEA) y, según proyecciones, la abstención será la protagonista de la contienda.

El 96 % de los venezolanos se encuentra en la pobreza, según las mismas estimaciones que aseguran que el 80 % vive en la miseria y debe soportar los problemas diarios de la crisis, como los fallos eléctricos, la escasez de combustible, agua potable y gas doméstico o la depauperación de los servicios de salud, transporte e internet.

El país petrolero, además, acumula este año una inflación de 3.045,92 % mientras que su moneda, el bolívar, se devalúa casi a diario frente al dólar estadounidense, la divisa con que se completan la mayoría de las operaciones comerciales en Venezuela. Solo en noviembre, el bolívar se depreció un 50,90% frente al dólar.

Además, el salario mínimo legal, devengado por unos diez millones de obreros y pensionistas, se mantiene en 400.000 bolívares mensuales -es decir, menos de 40 centavos de dólar- mientras que una familia necesita cerca de 300 dólares para cubrir los gastos más básicos. Quienes ganen mañana ocuparán sus escaños desde el 5 de enero de 2021, cuando se constituya la nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento). Esta nueva asamblea disputará el reconocimiento internacional con la actual Cámara de contundente mayoría opositora y liderada por Juan Guaidó.

Los diputados que respaldan a Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, han dicho que darán continuidad a sus gestiones pese a que la Constitución establece que su periodo acaba en cinco años, y ellos fueron investidos en enero de 2016.

El oficialismo, por su parte, desarrolló una intensa campaña política que violó las medidas sanitarias de la pandemia al incluir numerosas concentraciones multitudinarias que contaron con la participación de representantes del Ejecutivo. Venezolanos deciden su futuro.

ECUADOR NO RECONOCE ELECCIONES. El Gobierno de Ecuador anticipó ayer que no reconocerá los resultados de las elecciones parlamentarias de hoy, en Venezuela, por considerar que su organización, en el marco del presidente Nicolás Maduro, no cumple con principios de transparencia ni verificación. El Gobierno de Lenín Moreno, a través de su Cancillería, insistió en que, más bien, considera viable para Venezuela una “transición política, pacífica y democrática”. “Ecuador ha sido constante en expresar su firme rechazo y preocupación por el continuo deterioro de la crisis venezolana y la inobservancia de los derechos fundamentales del régimen de Nicolás Maduro”, señaló el mandatario. El pronunciamiento de Moreno se da en un momento en que en Ecuador está en marcha un proceso electoral para febrero para designar a un nuevo gobernante.