Los problemas del país ‘convocan’ a empresarios

El motor de la producción de Ecuador está reunido en Guayaquil, hasta hoy. Por dos días, desde ayer, debaten ideas para elaborar una hoja de trabajo para en este 2024 poder incidir más en la política pública en los temas de coyuntura como son más seguridad, más empleo, más inversión y más competitividad.

El evento que reúne a 200 empresarios que representan a 150 gremios fue organizado por el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).

Los intercambios de ideas empezaron con el tema de cómo participar más en los acuerdos públicos privados.

La visión es el diálogo, para establecer los planes que nos permita construir una visión país. Aquí se va a definir el rumbo a seguir de cada empresa y cada gremio. Juan Carlos Díaz-Granados



director de la Cámara de Comercio de Guayaquil

El tema central es Construyendo una Visión País. Miguel González, presidente de CEE, destacó que esta cita es una continuación de la que hubo en el 2023, donde se trazó una ruta de trabajo. “Este año queremos aterrizar más esas líneas generales y poder decidir acciones concretas que nos ayude a levantar a nuestro país en la coyuntura social, económica y política”, manifestó.

González destacó que hay que definir el rol del empresario para ayudar a levantar al país.

Han detectado que no se solucionan los problemas coyunturales del país, porque no se trabaja con una visión que sea para beneficiar a todos, una visión común donde todos reman hasta esa meta.

Hay la necesidad de deponer actitudes “y no solo ver lo que nos conviene, sino lo que le conviene a la sociedad y al Ecuador”, dijo González.

Los empresarios sienten que todavía falta un mayor acercamiento del Gobierno al sector productivo.

González reiteró que es necesario un consenso nacional por la seguridad, por la inversión y por el empleo. Porque están relacionados.

Agregó que la clase política tiene que tomar conciencia de que lo hacen o dejan de hacer impacta en el nivel de inversión del país, “porque si no hay suficiente inversión, no habrá suficiente empleo. Se requiere una ‘suma’ de inversiones, conseguir una o dos ayuda, pero no para solucionar el problema de manera integral”.

