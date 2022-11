La definición del ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico entra a una cuenta regresiva. El resultado final podría conocerse esta semana, si México dirime sobre el cierre o no del acuerdo comercial que ha venido negociando con el país, un requisito clave para entrar al bloque que ha hallado en el camarón ecuatoriano su principal traba. Si no se firma, ¿cuánto perdería Ecuador?

- ¿Por qué deberíamos seguir esperando el resultado de una negociación con tropiezos: con dilataciones y señales del rechazo mexicano, al no querer llegar a un acuerdo con el ingreso del camarón?

- Yo creo que si ya estamos en esta instancia, se debe llegar hasta el final, pero si la propuesta de México no es conveniente para Ecuador, no tenemos por qué firmar... No es la primera vez que se trata de cerrar un acuerdo comercial con este país. Cuando fui viceministro de Comercio Exterior, entre 2010 y 2013, también negociamos; y antes de mí hubo otros intentos, pero todos fracasaron. No hubo manera de convencer a México porque no éramos una prioridad para ellos.

- A esta altura del acuerdo, México ya logró lo que quiere en cuanto a los productos que desea ingresar a Ecuador, pero nosotros seguimos a la espera de que se nos acepte, con cierta restricción, una oferta que es clave. El riesgo de esto es tener un acuerdo injusto. ¿Deberíamos aceptar eso?

- Más allá de concluir si vale o no vale la pena, lo que hay que pensar es si esto será vendible o no vendible internamente al país. Yo creo que no será fácil vender un acuerdo exitoso si no se incluyen nuestros productos estrellas con los beneficios que se requieren. Yo personalmente considero que el peor error cuando uno tiene intereses comerciales es no negociar. Desde esa perspectiva, creo que las autoridades han hecho lo correcto, pero otra cosa es aceptar el resultado de la negociación. Los beneficios tienen que superar los costos.

La Alianza del Pacífico se parece cada vez más a la Unasur o a la Celac. Ahora poco se cree en el libre comercio.

- Y en este contexto, ¿ firmar un acuerdo como este dejaría los beneficios suficientes?

- Tiene sentido ingresar a la Alianza si el objetivo no es propiamente la integración entre los países que la conforman... Ya tenemos prácticamente una zona de libre comercio perfecta con Perú y Colombia, un acuerdo con Chile. No hay mayor ventaja al entrar a la Alianza del Pacífico de querer aumentar nuestra oferta exportable a esos países. El objetivo está al otro lado del charco. No hay que olvidar que la Alianza se constituyó para fortalecer la capacidad de los países de llegar al otro lado del Pacífico, a las naciones del sureste, del noreste asiático, a la zona del Asia Pacífico, que es el mercado más grande, más dinámico del mundo.

- ¿Y cómo se logra eso con una Alianza conformada con países que hoy tienen líderes de izquierda?

- Ese es el punto. Tenemos una Alianza que hoy está conformada por países que no creen en el libre comercio. Y eso la ha convertido en una Alianza que cada vez se parece más a la Unasur o a la Celac. Yeso debería ser pensando y evaluado por el Gobierno. ¿Qué tan buena idea es estar ahí por una serie de socios que realmente no creen en el libre comercio?

- ¿Y qué alternativas le restan al país frente a este escenario?

- Si el objetivo final es sobre todo llegar al Asia Pacífico, una alternativa es arrancar negociaciones (directas) con China, Japón, Corea del Sur, entre otros... En ese sentido, no hay problema de que no cerremos el acuerdo. No necesitamos ser necesariamente parte de la Alianza si nuestro objetivo principal no es el político sino lo comercial.

- Ecuador negocia a la par un acuerdo con China, con Corea y otros países. ¿Qué lecciones debe dejarle esto?

- Hay que seguir avanzando en las negociaciones, pero si los resultados finales no convencen, no pasa nada... se puede avanzar por otras vías. Los acuerdos comerciales no son la única alternativa para profundizar el comercio con otros países. Se debe trabajar también en la penetración del mercado; el trabajo de promoción de exportación; las oficinas comerciales; la identificación de nichos; la diferenciación por valor, calidad, para poder vender tal vez con aranceles, pero obteniendo precios más altos. Yo creo que en el caso con los otros países también hay que avanzar, pero siempre y cuando se logre un resultado donde las ventajas superen a las desventajas, y eso implica asegurar que los productos objetivos de interés para el país entren sin aranceles en las mejores condiciones de esos mercados. Por otro lado, encontrar mecanismos que puedan defender a los sectores sensibles del acuerdo, como lo hicimos en el caso de la Unión Europea. Un elemento a tomar en cuenta en el caso de China, que ha demostrado algo que es difícil de conseguir, es el tema de que el 10 % del comercio pueda no abrirse al comercio. Hay una lista de excepciones donde no se abren los productos. Eso es algo significativo.

EL CONTEXTO

Tras lograr un 99 % de avance en la negociación, Ecuador espera la respuesta política del Gobierno mexicano para saber si el acuerdo comercial entre ambos países llega o no a feliz término. El objetivo de Ecuador es que este se selle hasta la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se prevé entre el 24 y 25 de noviembre de 2022.