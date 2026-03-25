Ecuador y Colombia aplazan cita en la CAN sin nueva fecha

La cita prevista en la sede de la CAN, en Lima, para abordar la guerra comercial entre ambos países, fue aplazada.

Organismos de la región andina hicieron un llamado al diálogo entre Ecuador y Colombia.

La reunión entre los vicecancilleres de Ecuador y Colombia, programada para este 25 y 26 de marzo en la sede de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en Lima, fue postergada esta mañana y se desconocen los detalles.

La Cámara Colombo Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración (Camecol)confirmó la suspensión y precisó que, por pedido de Ecuador, los cancilleres de ambos países sostendrán un encuentro virtual en una fecha aún por definir. Según fuentes consultadas por Expreso la cita podría quedar para el mes de abril.

La cita en la capital peruana tenía como propósito buscar una salida a la escalada arancelaria que enfrenta a las dos naciones desde inicios de este año. El secretario general de la CAN, el embajador peruano Gonzalo Gutiérrez, estaba previsto como mediador del diálogo.

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En un comunicado previo, el organismo andino había señalado que el objetivo del encuentro era facilitar consensos para alcanzar un entendimiento que permitiera superar las diferencias comerciales entre Quito y Bogotá.

La postergación se produce en medio de las afectaciones económicas que el conflicto ha generado en el corredor fronterizo Tulcán-Ipiales, donde transportistas, comerciantes y estibadores han reportado pérdidas significativas desde que se intensificaron las restricciones mutuas.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna de las dos cancillerías había emitido un pronunciamiento oficial sobre los motivos de la reprogramación ni sobre el nuevo calendario de negociaciones.

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