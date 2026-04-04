Todo lo que necesitas para recibir tu devolución del IVA sin errores 

Con rubros limitados y trámites digitales complejos, conocer los documentos es clave para recibir el beneficio

El proceso digital busca agilizar la devolución del IVA, pero usuarios reportan errores y documentos faltantes.

Para miles de adultos mayores y personas con discapacidad en Ecuador, esperar por la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se ha convertido en una experiencia rutinaria, pero frustrante. Aunque la ley establece que este beneficio debe entregarse en un plazo de 60 a 90 días, muchos usuarios reportan demoras que en algunos casos se extienden casi un año, como lo ha venido publicando EXPRESO.

Según estimaciones, alrededor de 670.000 personas dependen de este derecho, y los pagos que se realizan en 2026 apenas alcanzan a cubrir consumos registrados hasta agosto de 2025, generando un impacto directo en la economía diaria de los beneficiarios.

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Un trámite digital que no siempre funciona

Desde que el Servicio de Rentas Internas (SRI) trasladó gran parte del proceso al entorno digital, se esperaba que los usuarios pudieran completar sus solicitudes de manera más rápida y sencilla. Sin embargo, la experiencia ha sido distinta.

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Aunque el portal permite ingresar con cédula y clave, revisar facturas electrónicas y enviar la solicitud, muchas facturas no aparecen registradas, obligando a los contribuyentes a presentar documentación adicional o realizar validaciones manuales.

Esta situación afecta especialmente a adultos mayores y cuidadores, quienes en algunos casos deben pedir ayuda externa, enfrentando incluso costos adicionales.

En 2026, el monto máximo mensual a devolver es de 144,60 dólares, calculado en función del salario básico unificado. Además, el derecho a reclamar se mantiene vigente hasta cinco años después de la compra.

Documentos necesarios para hacer el trámite

Para solicitar la devolución del IVA, los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

Cédula de identidad vigente.

Comprobantes de venta (electrónicos o físicos) emitidos a nombre del titular.

Cuenta bancaria activa para recibir la devolución.

Registro en el portal del SRI, con los comprobantes organizados para agilizar la validación.

Es indispensable contar con la cédula de identidad vigente, comprobantes de venta electrónicos o físicos emitidos a nombre del titular, una cuenta bancaria activa para recibir la transferencia y el registro en el portal del SRI. Mantener los comprobantes organizados agiliza la validación del proceso y evita retrasos.

En algunos casos, los cuidadores deben asumir costos adicionales para completar el trámite de devolución del IVA. PEXELS

El trámite se puede realizar de manera en línea o presencial, dependiendo de si los comprobantes son electrónicos o físicos. En el caso de facturas electrónicas, el beneficiario debe ingresar a SRI en línea con su usuario y contraseña, seleccionar “Devoluciones (TAX Refund)” y luego “Devolución de IVA – Adultos mayores”. Después, debe dar clic en “Iniciar proceso de devolución”, validar los datos de su cuenta bancaria y confirmar el envío de la solicitud. Para personas con discapacidad, el procedimiento es similar y el sistema valida automáticamente el porcentaje registrado antes de permitir el envío de la solicitud.

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Si los comprobantes fueron emitidos de manera física, la solicitud debe realizarse de manera presencial en cualquier agencia del SRI a nivel nacional, presentando la cédula de identidad y los comprobantes correspondientes.

Es posible presentar la solicitud por cada período mensual concluido o acumular varios meses en una misma solicitud. Además, se pueden enviar varias solicitudes por un mismo mes siempre que se trate de nuevos comprobantes no presentados anteriormente y exista saldo disponible para la devolución. Una vez ingresada la solicitud, el SRI asigna un número de trámite y verifica los requisitos, solicitando información adicional si fuese necesario. La respuesta se emite dentro de un plazo de 60 días hábiles, priorizando la notificación electrónica en el buzón del contribuyente en SRI en línea.

Límites y cambios en 2026

En este año, el monto máximo mensual a devolver es de 144,60 dólares, calculado según el salario básico unificado. Además, el derecho a reclamar permanece vigente hasta cinco años después de la compra.

Pero los cambios no se quedan ahí. La devolución ahora solo aplica a cuatro rubros:

Alimentación

Salud

Vestimenta

Construcción

Esto excluye consumos que antes eran considerados, como productos cosméticos, servicios de cuidado personal, electrodomésticos o combustible, reduciendo el alcance real del beneficio.

Por qué se producen los rechazos

Entre las causas más frecuentes de solicitudes rechazadas se encuentran:

Datos bancarios incorrectos

Documentación incompleta

Inconsistencias en las facturas

Limitaciones o fallas del sistema

A esto se suma un factor estructural: la falta de liquidez del Estado, que también retrasa los pagos.

Qué hacer si tu devolución no llega

Cuando el trámite aparece aprobado pero el dinero no se acredita, los beneficiarios tienen varias opciones:

Revisar el estado del trámite en el portal del SRI.

Verificar que la cuenta bancaria esté activa y a nombre del solicitante.

Presentar un reclamo formal si han pasado más de 60 días hábiles.

Solicitar información directamente al SRI o al Ministerio de Finanzas.

Acudir a la Defensoría del Pueblo para recibir asesoría gratuita.

Si estas vías no funcionan, existen mecanismos legales como la impugnación administrativa, la acción contencioso-tributaria o la acción de protección.

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La deuda acumulada y el malestar ciudadano

Organizaciones de jubilados y adultos mayores señalan que existen pagos pendientes desde 2024 y 2025, con una deuda acumulada que supera los 100 millones de dólares.

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El retraso y la falta de respuestas claras han motivado que algunos beneficiarios recopilen documentación y exploren acciones legales para exigir el cumplimiento de este derecho. La realidad, según ellos, dista mucho de la narrativa oficial que asegura que el proceso funciona normalmente.

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