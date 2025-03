El camarón ecuatoriano destaca en la feria de marisco de Estados Unidos

Un total de 17 empresas ecuatorianas presentaron su portafolio de productos en los que destaca la frescura, sabor y trazabilidad del camarón ecuatoriano, en la edición 43 de la Seafood Expo North America 2025, la feria más influyente del sector pesquero y acuícola más grande de Estados Unidos.

El grupo de stands de Ecuador se denomina Ecuador First Class Shrimp y participan en él empresas camaroneras como Aquagold, Cofimar, Crimasa, Edpacif, Expalsa, Exportquilsa, Expotuna, Frigolandia, Langosmar, Limbomar, Natluk, Nirsa, Omarsa, Procamaronex, Proexpo, Songa y Total Seafood.

Este espacio es, como cada año, una plataforma estratégica que impulsa la competitividad del país y ayuda a fortalecer las relaciones comerciales con Estados Unidos, a donde va hasta el 20 % del camarón de exportación ecuatoriano. Además, esta plataforma permite al país abrir nuevas oportunidades de negocio en una industria en constante evolución.

El alcance del camarón ecuatoriano

“Hace una década presentamos por primera vez la imagen de Ecuador First Class Shrimp en este evento. Hoy, esa marca sigue siendo sinónimo de calidad, innovación y sostenibilidad. En esta edición, Ecuador demostró una vez más que no solo exporta camarón, sino un producto First Class resultado de la excelencia y el compromiso de los productores camaroneros ecuatorianos”, indicó María Fernanda Vilches, Gerente de Ferias Internacionales de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA).

Esta exposición se realiza en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la ciudad norteamericana de Boston y estará abierta hasta este 18 de marzo.

