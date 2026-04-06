Banco Guayaquil da un paso decisivo hacia el mercado internacional

La entidad se proyectará como un 'partner financiero' en Nueva York

El próximo 15 de abril, en Nueva York, Banco Guayaquil llevará a cabo un encuentro de estándares internacionales, con el objetivo de posicionarse como el mejor partner financiero para inversionistas internacionales.

El Banco Guayaquil Day se convierte así en una invitación a la comunidad internacional a conocer de cerca el potencial del Ecuador y “promover la inversión de la mano de una institución que avanza con crecimiento sostenido y visión alineado a las mejores prácticas globales”, señaló la institución en un comunicado.

El segundo banco más grande del país

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Con más de un siglo de trayectoria, Banco Guayaquil, con activos que alcanzan los $ 9.000 millones, es el segundo banco más grande del país. En 2025, la entidad consolidó su liderazgo en Ecuador, tras ser reconocido como la marca #1 en experiencia del cliente y ser premiado por The Banker como Banco del Año.

Su evolución como un banco grande, digital y en constante transformación, le ha permitido abrir camino en la región y dar ahora un paso decisivo hacia el escenario global, llevando al Ecuador a nuevas audiencias e inversionistas.

“Banco Guayaquil Day es una oportunidad que creamos para conectar el Ecuador al mundo, como un destino con oportunidades de inversión reales, sostenibles y competitivas en el escenario global; además generar conexiones entre el capital internacional y proyectos que impulsan el desarrollo del país”, afirmó Guillermo Lasso Alcívar, Presidente ejecutivo de Banco Guayaquil.

Se prevé que este encuentro capte el interés de inversionistas internacionales, impulse nuevas oportunidades de negocio y fortalezca la proyección de Banco Guayaquil en los mercados globales, contribuyendo así al desarrollo sostenible del Ecuador.

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