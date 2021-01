Daniel Salcedo retrasa la impresión de papeletas para asambleístas en Guayas

La oportunidad de candidatizarse sigue viva. El partido Fuerza EC insiste en postular a Daniel Salcedo, sentenciado por el delito de fraude procesal e investigado, entre otros, por el de delincuencia organizada junto al expresidente Abdalá Bucaram, sus hijos Dalo y Jacobo, entre otras personas.

Luego de que la Junta Provincial Electoral del Guayas inadmitiera la lista encabezada por el ahora sentenciado para asambleísta en el distrito 1 de Guayas, Francisco Xavier Aguirre, director nacional encargado del partido, presentó una acción de queja en contra de Julio Candell, presidente de la Junta Electoral del Guayas.

El juez electoral, Arturo Cabrera, en sentencia del 28 de diciembre de 2020, rechazó la acción de queja presentada por Fuerza EC, sin embargo el partido liderado por el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Dalo presentó un recurso de apelación a la sentencia el cual fue concedio. El juez Cabrera ordena que la causa pase a conocimiemto y resolución del pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

El director de la Delegación Electoral del Guayas, John Gamboa, informó que los kits electorales de la provincia aún no son despachados porque la impresión de las papeletas en Guayas no empieza por el recurso pendiente en el TCE. "Hay una impugnación por el distrito 1. Esa está pendiente y se espera que se determine si procede o no", dijo el director.

Daniel Salcedo tiene una sentencia por el delito de fraude procesal, pero que aún no está ejecutoriada. La audiencia preparatoria de juicio en el caso de peculado en el hospital Los Ceibos del IESS será este próximo lunes.