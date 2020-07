Daniel Mendoza dejó el cargo de asambleísta

Una decisión que sorprendió a todos. El legislador por la provincia de Manabí Daniel Mendoza anunció ante la Comisión Multipartidista y las asambleístas Verónica Guevara (RC) y Tanlly Vera (CREO), quienes le acusan de tráfico de influencias, su decisión de renunciar irrevocablemente al cargo de asambleísta.

Romo sostiene que Daniel Mendoza no gestionó fondos públicos Leer más

“He autorizado a mi abogada para que al final de mi intervención proceda a ingresar mi renuncia irrevocable a mi calidad de asambleísta. Lo hago con el mayor sentido patriótico, puesto que estoy más convencido que nunca que el cambio que el Ecuador necesita no se conseguirá siendo parte del sistema”, señaló Mendoza.

El exlegislador hizo una intervención de quince minutos, en la que dijo que él se presentará para defender su inocencia ante la autoridad competente y no ante los asambleístas. “Con el debido respeto que ustedes se merecen, no es ante ustedes que debo demostrar o defender mi inocencia. La sanción política que ustedes buscan puede que cuente con los votos, como puede que no, pero lamento que partan de una premisa equivocada al creer que me interesa evitar una sanción política por parte de ustedes”, dijo.

Sostuvo que en la Comisión se han presentado argumentos alejados de la verdad, al tiempo de señalar que lo que buscan las asambleístas acusadoras es “un nefasto deseo interno de tener rentabilidad política, y que hoy se incrementa puesto que se avecinan elecciones”, sentenció.

[Boletín] Daniel Mendoza ejerció su derecho a la defensa en #ComisiónMultipartidista ➡️ https://t.co/5iETn7Izca pic.twitter.com/81ks4ildPF — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) July 1, 2020

Tras señalar que no ha ofrecido o tramitado recurso alguno del presupuesto, el legislador se despidió y no respondió preguntas de los asambleístas.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Hemos escuchado como con el mayor cinismo se nos diga un montón de barbaridades en nuestra cara. Ahora aparezco, digo cuatro cosas, desaparezco y no asumo responsabilidades”, reaccionó Guevara, al tiempo de indicar que la demora en asistir de Mendoza a la Comisión fue para preparar esta salida.

“Aquí nadie tiene intereses de que a través de esta denuncia, o de lograr la destitución de Mendoza, esto genere votos para quienes estamos haciendo parte de este importante trabajo que nos corresponde como asambleístas”, sostuvo Vera.

En tanto, los comisionados Héctor Yépez y Ronny Aleaga pidieron al presidente de la Mesa, Xavier Casanova, que a pesar de la renuncia del legislador se concluya con el trabajo y se presente el informe con las recomendaciones del caso.

Movimientos políticos.

Atamaint: “No es labor del CNE investigar si los integrantes de un partido político son familiares o amigos” Leer más

Parentescos que inquietan

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, compareció ayer de forma virtual ante la Comisión Legislativa que investiga al ahora exasambleísta Daniel Mendoza.

Fue citada para que explique la relación de la inscripción del movimiento nacional Amigo, en aparente tiempo récord, y el hecho de que el juicio político en su contra no haya prosperado en el Legislativo, justamente con el voto de la suplente de Mendoza.

Atamaint aclaró que el exasambleísta no es dirigente de ese movimiento y que el registro no se hizo en 15 días, como parte de un pago político, sino que duró algo más de 600 días.

Sin embargo, a los integrantes de la Comisión les llamó la atención la similitud de apellidos y relación que habría entre los dirigentes de Amigos y el movimiento Mejor, que sí es liderado por Mendoza.

“No es labor del CNE investigar si los integrantes de un partido político son familiares o amigos”, señaló.