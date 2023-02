Desde la clandestinidad el fiscal Julio Sánchez difundió un video explicativo de por qué emitió un dictamen abstentivo en favor de 13 personas, entre ellos Junior Roldán, alias JR, investigados por posible tráfico de armas en la modalidad de transporte. La semana pasada fueron allanadas su casa y su oficina en las oficinas de la Unidad contra la Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), en el edificio La Merced, en Guayaquil. La inminente liberación de alias JR motivó la reacción del presidente Guillermo Lasso quien rechazó la actuación del fiscal y la jueza que emitió el sobreseimiento para 13 personas.

El fiscal, en un vídeo no tan claro y con un fondo blanco detrás, inició saludando y explicó que busca dar a conocer las realidades que han ocurrido en la investigación de Roldán y otras 35 personas. Explicó que conoció el caso el 24 de enero por resorteo. Dijo que el expediente tenía que ser resuelto ya que su antecesor no logró esa determinación. Indicó que comunicó a la Policía que la investigación tenía falencias dentro del procedimiento que abarcaba el parte policial y lo recopilado durante la investigación. Contó algunas cosas que ya se recogieron en el sobreseimiento que hizo la jueza en el caso y dispuso la libertad de los que no fueron acusados.

Endosó la responsabilidad a la Policía por una posible investigación poco eficiente. "¿Entonces quién ayuda a la obtención de estos beneficios para estas personas? Si no tienes elementos para la acusación es una abstención segura y eso por mandato legal", dijo.

Señaló que en contra de las personas a las que no acusó no existían elementos o evidencias que indiquen que estaban en posesión de las armas y las que tenían contaban con los respectivos permisos. Sobre el primer vehículo de 10 que fue aprehendido y el que se supone hizo unas acciones evasivas al control policial “a esas dos personas no se les encontró ni un solo objeto, nada, pero fueron procesados”, manifestó.

El vehículo en el que iba alias JR había sido de un abogado y en él iban dos custodios que están debidamente acreditados en una compañía y armas debidamente registradas y autorizadas por el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y del Ministerio de Gobierno y a Roldán no se le encontró ningún elemento y su poder.

El fiscal habló de falencias en la investigación policial, en la estructuración del parte policial. Citó por ejemplo que los agentes hablan del hallazgo de 14 indicios en el piso (celulares) pero no detallan a quién pertenecen. La información de los teléfonos, la transcripción de agendas telefónicas corresponde a información personal de los detenidos.

Menciona que el problema jurídico inició cuando los policías tenían que haber ido a rendir versión no lo hicieron y dos agentes que hicieron el procedimiento se retractaron indicando de que lo señalado en contra de uno de estos dos sujetos era un error de tipeo, señalar que se portaba o tenía un arma y eso sirvió para procesar. Insiste en que señaló que existían ciertas causales que iban a perjudicar la investigación y eso ocurrió el 27 de enero y ellos aseguran que recién el miércoles 1 de febrero se enteran de todo esto cuando ya una semana atrás ya lo sabían.

Dice que le están haciendo persecución. Responsabiliza a la Policía que “no ha colaborado para la demostración del hecho ilícito” de alias JR. Como pueden señalar que una evidencia la recogen del piso y no saben de quién es, se preguntó.

El fiscal asume que la misma información parcial o incompleta le han dado al presidente Guillermo Lasso “que ya tildó a estos funcionarios como corruptos”. “Si no está demostrado el delito no se puede acusar eso es causal de procedimientos administrativos y sancionatorios”, añadió. Se quejó porque del lado de la Policía solo dicen que sale JR pero no dicen los errores que ellos tienen como una 'investigación pésima'.

Quienes atacaron a la Policía con armas y una granada siguen detenidos, están procesados y hay fecha de audiencia, informó el fiscal.