¿Se queda o se va? César Rohon aclara cuál es su situación en el Partido Social Cristiano

El asambleísta reelecto por el Partido Social Cristiano (PSC), César Rohon, dijo este 13 de mayo de 2021 que mañana dará a conocer si continúa siendo parte de la bancada de esa organización política en la Asamblea Nacional.

Todo dependerá de si el PSC finalmente alcanza un acuerdo con la alianza Unión por la Esperanza (Unes) para captar la presidencia del Legislativo. Según Rohon, hasta este momento, no hay un pacto concretado con el correísmo.

Sin embargo, dijo que no está de acuerdo con los términos que se estarían negociando para alcanzar el consenso. “No se puede revisar ningún fallo judicial, porque los poderes del Estado son independientes y la Asamblea no tiene nada que hacer con otro poder que es la Justicia”, alertó.

Recordó que los indultos y amnistías están prohibidos por la ley en casos de personas que han cometido delitos en contra de la administración pública. Aseguró que se pueden crear comisiones, pero no una de la verdad para revisar fallos judiciales.

Eso le fue comunicado este 13 de mayo al bloque del PSC que se reúne en el norte de Quito, justamente para analizar los términos en los que se daría el eventual acuerdo con el correísmo para la sesión de mañana.

“He estado cobijado por el PSC los últimos 25 años, como independiente, porque no soy afiliado al partido, pero lo he defendido con lealtad, pero no con incondicionalidad y si estos términos no se revén mañana haré conocer mi decisión final”, aseguró un molesto Rohon.

El asambleísta dijo que ese no es el único inconveniente. “Hay problemas democráticos dentro del partido que se tiene que resolver dentro del partido con más democracia. Ese es otro problema casa adentro”, señaló.

Dijo, sin embargo, que los diálogos con Pachakutik tampoco están cerrados y no han terminado, por lo que cualquier cosa puede pasar en la primera sesión de la Asamblea y de eso dependerá su decisión final.