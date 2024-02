Bloques escudan su combate al terrorismo con proyectos de ley

En la Asamblea Nacional se tramitan dos cuerpos legales relacionados con la protección de los ciudadanos, uno es la Ley Orgánica de Inteligencia y otro sobre la Seguridad Digital, ambos cuerpos están en la Mesa de Soberanía, Integración y Seguridad Integral.

A la fecha han convocado a expertos en la materia y a representantes de las entidades involucradas para la construcción de la normativa.

En tanto que lo relacionado con la rendición de cuentas, ha comparecido en audiencia reservada a Michele Sensi Contugi, director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), y a Luis Zaldumbide, director del Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI). Ambos expusieron las acciones de las carteras de Estado en el segundo semestre de 2023, a pesar de estar en el cargo menos de dos meses.

Sin embargo, voceros de las bancadas legislativas predominantes enfatizan que han cumplido con su rol y que han desarrollado algunas propuestas y que han terminado siendo tema de las preguntas de la consulta popular que se promueve por parte de la presidencia de Daniel Noboa.

Proceso. La legislatura va a cumplir tres meses de gestión y los problemas de seguridad se observa desde diferentes normativas.

Por ejemplo: Desde la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), Inés Alarcón, quien también es presidenta de la Comisión de Seguridad, enfatiza que enfrentan el terrorismo y el narcotráfico en las diferentes comisiones para impulsar el avance de la propuesta del incremento del IVA y el proyecto de Ley para el Ahorro y Monetización para la Lucha Contra la Corrupción.

Alarcón identifica que aunque la responsabilidad de la Asamblea es la entrega de normativa, se debe también enfocar acciones para la emisión y aprobación de los reglamentos, porque de esta manera no se logrará ni hacer cumplir la ley y dar con quienes comenten delitos.

“La Asamblea anterior se fue con un 2 % de credibilidad a su casa y con mucho orgullo podemos decir que estamos con un 62 % de credibilidad y es porque estamos trabajando en marcos que benefician al país. Los asambleístas deben fiscalizar y los ciudadanos desconfían es porque desde las primeras líneas también se falla y hay que trabajar en aquello”.

Mientras que, desde el bloque de Construye, el legislador Camilo Salinas enfatiza que la bancada apuntó desde el día de su posesión las reformas para la extradición de quienes participan en delincuencia organizada.

#PLANFÉNIX | Conozca los resultados del eje de seguridad, con corte del 9 de enero al 2 de febrero de 2024. #JuntosContraElTerrorismo #ElNuevoEcuador pic.twitter.com/WfbjDy43H9 — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) February 2, 2024

“En estos momentos, el presidente de la República ha enviado el cuarto paquete en lo relacionado a la ley de extensión de dominio. Aquí está el aporte de bancada y nosotros vamos a apoyar esta ley y vamos a dar algunas observaciones como el que no sea una ley penal, sino civil y que se recuperen todos los dineros del narcotráfico de forma oportuna y se incaute, expropie y quite todos los bienes si no se justifican”.

En tanto que desde Revolución Ciudadana, Alexandra Arce, exalcaldesa de Durán, uno de los cantones más violentos y peligrosos del Ecuador, pondera que su organización política ha presentado proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) ante la Comisión de Justicia que se enfocan en la lucha contra el crimen organizado. Aunque no especificó cuáles son estos cambios sugeridos.

Pero agrega que se ha llamado a comparecer a las distintas autoridades de las cárceles, de Defensa Nacional y del Interior para constatar la aplicación de la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza y varias reformas aprobadas en el período anterior.

“Hemos solicitado la comparecencia de las autoridades de los ministerios e instituciones encargadas de la seguridad del país, pero la presidenta de la comisión lo posterga siempre. También, hemos pedido que se conformen tres subcomisiones para fiscalizar las acciones y omisiones de estas entidades”.

En tanto, el Partido Social Cristiano señala a través de la legisladora Lucía Jaramillo, que mantienen el compromiso de fortalecer la seguridad en el país, "pero sin afectar los bolsillos de los ciudadanos".

"El PSC apoyó con sus votos la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, El PSC apoyó la Ley de Competitividad Energética; El PSC mantiene una línea clara en la Ley de Extinción de Dominio; En mi Despacho hemos presentado la Ley de Seguridad en Fronteras con 14 Reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana"

El próximo 9 de febrero se cumplirá un mes de la declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador, tras el escape de prisión de Adolfo Macías, líder máximo de Los Choneros, de quien se desconoce su paradero y tras ese hecho se desencadenaron ataques terroristas en diferentes partes del país.

El más trágico: la incursión armada a un medio de comunicación nacional en medio de una transmisión en vivo.

