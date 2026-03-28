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Sucesos. El sector quedó conmocionado por el asesinato.EDGAR ROMERO

Asesinan a vendedor de comida en el cantón Santa Lucía

La segunda muerte violenta en menos de 48 horas en el cantón. Hay miedo en la ciudadanía de Santa Lucía

La ola de sicariatos sigue imparable en el cantón Santa Lucía. En menos de 48 horas, un segundo crimen se registró en esta localidad. Esta vez ocurrió en un puesto de comidas típicas, donde fue acribillado Mauro Mayor Rugel cuando iniciaba su jornada laboral.

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Mayor, de aproximadamente 39 años, fue atacado a las 08:00 de ayer mientras abría su puesto de fritadas, tortillas, salchichas y otros platos típicos, ubicado en la calle José Santo, en el centro de Santa Lucía.

Un sujeto llegó al local y, sin darle oportunidad de reaccionar, le disparó múltiples veces en la cabeza y el tórax, dejándolo boca abajo y sin vida, junto a los ingredientes que preparaba para atender a su clientela durante el fin de semana.

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El gatillero huyó de la escena del crimen, por lo que la Policía investiga cómo escapó el sicario, quien aparentemente seguía a la víctima desde tempranas horas.

“Don Mauro, junto a su familia, tenía desde hace varios años este puesto de comidas típicas. Esperamos que la Policía esclarezca su muerte, porque en menos de dos días es el segundo crimen que se origina en la zona de Santa Lucía”, recalcó Julia, habitante del sector.

Mientras tanto, la Policía confirmó que en una clínica de la localidad falleció Manuel José León Peralta, de 49 años, quien la mañana del jueves 26 de marzo fue víctima de un ataque armado en el recinto Barbasco.

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