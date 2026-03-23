Aquiles Álvarez apela en la Corte del Guayas la orden de prisión por el grillete

Un tribunal de la Corte Provincial revisará la tercera orden de prisión preventiva que pesa contra el alcalde de Guayaquil

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tiene tres órdenes de prisión preventiva por los casos Triple A, Goleada y por el grillete.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, apeló la tercera orden de prisión preventiva dictada en su contra por el caso del grillete electrónico. El recurso será conocido por la Corte Provincial de Justicia del Guayas, instancia que deberá resolver si ratifica o revoca la medida cautelar.

La más reciente decisión judicial se originó tras un allanamiento realizado el 10 de febrero de 2026 en su vivienda, donde agentes policiales constataron que el dispositivo de vigilancia electrónica que debía portar no estaba colocado. Según la Fiscalía, el grillete fue hallado en el piso de una habitación y posteriormente el funcionario se lo habría colocado en presencia de los uniformados.

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Con base en estos hechos, un juez ordenó la prisión preventiva por el presunto incumplimiento de la medida, configurando así la tercera orden de privación de libertad contra Álvarez en pocas semanas.

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Estrategia de la defensa de Aquiles Álvarez

La defensa del alcalde busca revertir esta decisión mediante la apelación en la Corte Provincial del Guayas. Ramiro García ha señalado que la pérdida de libertad es "una pena anticipada", ya que el delito por el que se lo procesa es una infracci´ón menor, con penas de uno a 3 años de cárcel.

Sus abogados, además, han cuestionado el proceso y han denunciado limitaciones para ejercer el derecho a la defensa, incluyendo dificultades de acceso a información y problemas técnicos durante las audiencias telemáticas.

A criterio de la defensa, estos elementos afectarían garantías básicas del debido proceso, por lo que insisten en que la medida de prisión preventiva resulta desproporcionada.

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Un proceso en paralelo a otros casos

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El caso del grillete se suma a otros procesos penales que enfrenta Álvarez, quien mantiene órdenes de prisión preventiva en dos distintas causas, como el caso Triple A, por presunta comercialización ilegal de combustibles, y el caso Goleada, relacionado con supuesta delincuencia organizada.

A la espera de una audiencia

La Corte Provincial de Justicia del Guayas deberá fijar fecha para la audiencia de apelación. Su decisión será mantiene la medida privativa de libertad o si se dispone una alternativa, como arresto domiciliario, prisión preventiva, etc.

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