475 instituciones educativas se mantienen en no presencialidad en Ecuador

El Ministerio de Educación actualizó información sobre el retorno progresivo y focalizado de instituciones educativas a nivel nacional. Actualmente, el retorno está en la fase V.

El equipo técnico del Ministerio de Educación realizó un análisis bajo los criterios de seguridad determinados por las instituciones del orden y estableció que este 19 de febrero de 2024 han retornado a la presencialidad 896 instituciones educativas adicionales a escala nacional, correspondientes a la Fase V, indicó un comunicado de la dependencia gubernamental.

Así, suman un total de 15.655 instituciones educativas, 4.028.427 estudiantes y 205.612 docentes. Esas cifras equivalen al 97.06% de instituciones educativas en modalidad presencial en el Ecuador.

Los criterios utilizados para esta decisión son, según el ministerio:

1. Territorios priorizados por el Ministerio del Interior- Policía Nacional, con indicadores de violencia y delincuencia (áreas con problemas críticos y áreas con problemas crónicos).

2. Cercanía a los Centros de Privación de Libertad y sus diferentes categorías con 1 km de distancia.

3. Análisis contextual territorial llevado a cabo por el personal técnico zonal de Ministerio de Educación, sobre la base de las condiciones de seguridad de cada distrito.

El ministerio mantiene la reserva de los nombres y las ubicaciones de las instituciones educativas que retornaron a la presencialidad para precautelar la seguridad de las mismas. Pero aseguró que las Direcciones Distritales del ministerio notificaron a las instituciones educativas de sus jurisdicciones, información que, a su vez, fue compartida por los planteles educativos con sus comunidades.

"Si no fueron notificadas hasta el 18 de febrero de 2024, se comprende que se mantienen en no presencialidad. En la Fase V, 475 instituciones educativas no retornarán a la presencialidad a escala nacional", señaló la cartera de Educación.

Eso representa un 2.94% de instituciones educativas; 174.131 estudiantes que equivale al 4.14%; y, 7.824 docentes que corresponde al 3.67%, según cálculos del ministerio. Además, añadió que para esa población se aseguran medidas de acompañamiento pedagógico, recuperación de aprendizajes y prevención del abandono escolar. También se ha emitido lineamientos técnicos y pedagógicos aplicables para la toma de evaluaciones planificadas.

