Gobierno emite reforma escolar : Uso del celular y rectores con más poder, entre los cambios de 2026

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación de Ecuador ya opera un nuevo marco regulatorio que elimina el control centralizado sobre el uso de dispositivos electrónicos y demostraciones afectivas en las instituciones educativas del país.

El Acuerdo Ministerial MINEDEC-MINEDEC-2026-00028-A deroga la normativa vigente desde 2023, trasladando la facultad de sancionar faltas graves directamente a los rectores de cada plan

La autonomía escolar frente al uso de celulares

El nuevo instrumento legal, suscrito por la ministra Gilda Alcívar, suprime el listado de "Conductas Estudiantiles Problemáticas" que detallaba el Acuerdo 00081-A de 2023. En el documento anterior, el uso de celulares, tabletas o computadoras sin autorización era sancionado bajo un esquema rígido de consecuencias.

Con la reforma de 2026, el Ministerio deja de regular estas conductas desde la administración central. Ahora, cada institución educativa tiene la obligación de definir el uso de dispositivos y las normas de convivencia dentro de su propio Código de Convivencia, otorgando autonomía para decidir si el celular se integra o se restringe en las aulas.

Rectores asumen potestad para sancionar faltas graves

Anteriormente, las faltas que implicaban daños a la propiedad o alteración de la paz debían ser remitidas a las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos, un proceso que extendía la resolución de sanciones.

El Gobierno emitió un nuevo acuerdo ministerial en EducaciónMIGUEL CANALES

La normativa de 2026 establece que los rectores ahora pueden sancionar directamente faltas relacionadas con el fraude académico, el daño voluntario a instalaciones y las alteraciones al orden. El Distrito Educativo se reservará únicamente para casos de extrema gravedad, como el uso de armas, tráfico de drogas o situaciones de violencia y acoso.

Inimputabilidad para menores de 12 años

El acuerdo introduce un límite legal basado en la edad del estudiante. Mientras que en 2023 se contemplaban "medidas socioeducativas" incluso para niños de educación inicial, el nuevo reglamento declara explícitamente a los menores de 12 años como inimputables.

Esto significa que no podrán ser sometidos a procesos disciplinarios ni acciones de juzgamiento dentro del sistema educativo. Ante faltas cometidas por niños en este rango de edad, las instituciones solo podrán aplicar medidas preventivas y de acompañamiento junto a sus familias, bajo un enfoque de justicia restaurativa.

Justicia restaurativa y reparación del daño

El Ministerio de Educación prioriza ahora la "justicia restaurativa" sobre el castigo punitivo. La normativa obliga a las subsecretarías a socializar guías para la reparación del tejido social dentro de los colegios. El objetivo es que los conflictos se resuelvan internamente mediante mecanismos de mediación, evitando la judicialización administrativa de las conductas cotidianas de los estudiantes.

Este Diario ya solicitó una vocería del Ministerio de Educación para profundizar estos cambios, y está a la espera de una respuesta.