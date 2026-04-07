Consumo de agua en Quito baja tras nueva tasa de residuos, según informe de Pabel Muñoz

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

¿Qué pasó con el consumo de agua en Quito? Tras la aprobación de la ordenanza en Quito, el primer mes de facturación registró un consumo de 15 millones de metros cúbicos de agua, por debajo de los 16,1 millones proyectados. Según el Municipio, esta reducción evidencia un cambio positivo en el comportamiento ciudadano

El consumo de agua en Quito marcó una tendencia positiva hacia la sostenibilidad durante el primer trimestre de 2026.

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Consumo de agua en Quito disminuye y mejora la sostenibilidad

Tras la aprobación de la ordenanza municipal, el primer mes de facturación registró un consumo total de 15 millones de metros cúbicos, por debajo de los 16.1 millones proyectados inicialmente, evidenciando un cambio en el comportamiento ciudadano hacia un uso más responsable del recurso.

La información fue presentada este martes en el Concejo Metropolitano por el alcalde Pabel Muñoz, quien expuso el informe de resultados de la Tasa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (TGIRS) correspondiente al primer trimestre de 2026.

Consumo responsable impulsa sostenibilidad en la ciudad

La reducción en el consumo de agua potable no solo refleja una mayor conciencia ambiental entre los habitantes de Quito, sino que también contribuye directamente a la sostenibilidad del sistema urbano. Según el Municipio, esta disminución impactó en la facturación de febrero, que alcanzó los $ 7 millones, por debajo del promedio requerido de USD 8,1 millones mensuales para cubrir la gestión de residuos a cargo de las empresas públicas.

Este escenario plantea nuevos retos financieros, pero al mismo tiempo confirma avances en la eficiencia del consumo ciudadano, alineados con políticas de sostenibilidad.

Más de la mitad de usuarios paga igual o menos

Uno de los datos más relevantes del informe es que el 56% de los abonados mantiene o reduce el valor de su pago, tras la transición del sistema de cobro de la tasa, que anteriormente estaba a cargo de la Empresa Eléctrica Quito.

El análisis técnico destaca que el nuevo esquema ha resultado equitativo para la mayoría de los quiteños, generando un alivio económico en miles de hogares.

Reducción significativa en medidores compartidos

El alcalde Muñoz también expuso casos concretos que evidencian el impacto de la medida. En viviendas con medidores compartidos, la aplicación de una fórmula de modulación permitió una disminución de hasta el 78% en el pago por predio, reduciendo valores promedio de $ 12 a $ 2.67.

Este ajuste ha sido clave para beneficiar a sectores tradicionalmente afectados por cobros elevados debido a la falta de individualización en el consumo.

Municipio apunta a optimizar el sistema de cobro

Durante su intervención, Muñoz cuestionó el costo de mantener la gestión de cobro a través de terceros y planteó la necesidad de fortalecer un sistema propio.

“Si tuviéramos nuestro propio catastro, ¿para qué vamos a gastar más de $ 4 millones en la gestión de cobro?”, señaló el alcalde, al tiempo que enfatizó que la ciudad no puede depender de procesos externos para la administración de sus recursos.

El Municipio trabaja actualmente en la consolidación de un catastro actualizado de usuarios, lo que permitiría optimizar costos y mejorar la eficiencia del sistema.