Casa Gangotena, finalista al hotel más “instagrameable” del mundo 2026

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

El hotel Casa Gangotena fue incluido entre los cuatro finalistas del ranking Most Instagrammable Hotel in the World 2026, organizado por Luxury Travel Advisor. La selección se realizó entre 64 propiedades de distintos países, lo que posiciona al establecimiento quiteño como el único representante ecuatoriano en esta edición.

Según la agencia internacional, la designación corresponde al valor arquitectónico y patrimonial del inmueble, ubicado en el Centro Histórico de Quito. El edificio, restaurado como hotel boutique, destaca por su estilo republicano y por su ubicación en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad.

Además de su propuesta estética, el ranking considera la capacidad de los espacios para generar experiencias visuales atractivas para los visitantes. En ese sentido, la nominación responde a una tendencia del turismo contemporáneo, donde la imagen y la experiencia compartida en redes sociales influyen en la elección de destinos y alojamientos.

Una opción para fomentar el turismo

La inclusión de Casa Gangotena en esta lista también proyecta a Quito dentro del circuito internacional del turismo de lujo, un segmento orientado a viajeros que buscan experiencias exclusivas, personalizadas y de alto nivel, donde el servicio, el diseño, la ubicación y la autenticidad cultural son determinantes.

Este tipo de turismo prioriza la calidad integral de la estancia: desde la arquitectura y la gastronomía hasta el vínculo con el entorno. Reconocimientos como este contribuyen a visibilizar la oferta local en un mercado global competitivo.

No se trata del único galardón que el establecimiento ha recibido. Casa Gangotena forma parte de la colección Relais & Châteaux y cuenta con una distinción de una Llave Michelin, reconocimiento que destaca la calidad del servicio y la singularidad de la experiencia.