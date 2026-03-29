Asalto a mano armada en la avenida Shyris deja a un ciudadano herido en Quito

Asalto en Quito deja herido a ciudadano en la avenida Shyris: aumenta la violencia urbana en la capital

Un hecho violento sacudió la intersección de la avenida Shyris y El Comercio, al norte de Quito, cerca de un centro comercial, cuando un ciudadano fue víctima de un asalto a mano armada. Según reportes del ECU 911, sujetos dispararon contra la víctima para robar el dinero que había retirado de una entidad bancaria, dejándolo herido.

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Personal de emergencia acudió de inmediato al lugar para brindarle atención médica. El ECU 911 confirmó que el ciudadano se encuentra estable, mientras que unidades policiales desplegaron un operativo en la zona para dar con los responsables del delito.

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Policía destaca colaboración ciudadana y cultura de prevención

El mayor de Policía Byron Flores, jefe subrogante del Distrito Eugenio Espejo, señaló que la cooperación entre la comunidad y la policía puede generar resultados concretos. Recordó un caso reciente ocurrido en la avenida de los Shyris y Naciones Unidas, donde, gracias a la información recabada, se logró identificar a los responsables de un robo de un reloj Rolex.

“Estas personas residían en el sector del Batán Alto, arrendando departamentos. Es importante que la ciudadanía tenga conciencia sobre a quién se le alquila y pueda recabar información básica sobre los inquilinos, ya que podrían formar parte de organizaciones delictivas”, enfatizó Flores.

La violencia en Quito mantiene patrones preocupantes

Los últimos datos del Observatorio de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito muestran que los homicidios intencionales mantienen patrones claros en cuanto a tipo de arma, perfil de víctimas y horarios de ocurrencia. En 2023, las armas de fuego representaban el 46,94 % de los homicidios, cifra que subió al 65,38 % en enero de 2026, mientras que el uso de armas blancas disminuyó a 15,38 %, evidenciando un aumento en la letalidad de los crímenes.

La mayoría de las víctimas son hombres entre 25 y 39 años, concentrando casi la mitad de los casos. Los momentos más críticos se registran entre 21:00 y 23:59, aunque también hay picos en la tarde. Este patrón confirma que la violencia urbana parece seguir su propio horario, ajena a la rutina de los ciudadanos.

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