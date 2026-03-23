Ejército interviene polígono clandestino en Riobamba y retiene a cinco sujetos

Las Fuerzas Armadas decomisaron armamento letal y chalecos balísticos durante un operativo ejecutado en Yaruquíes

Momento en el que el Ejército interviene el polígono irregular.

Cinco ciudadanos fueron aprehendidos por el Ejército Ecuatoriano mientras realizaban prácticas de tiro en una instalación no autorizada en el sector San Vicente de Yaruquíes, en el cantón Riobamba.

Detenidos en flagrancia

La incursión, ejecutada en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, desarticuló este espacio tras confirmar que operaba sin los permisos habilitantes exigidos por la ley. La intervención táctica derivó en la inmediata retención de los individuos y la inmovilización del lugar.

🚨 ¡POLÍGONO CLANDESTINO DESMANTELADO EN RIOBAMBA: CINCO APREHENDIDOS REALIZABAN PRÁCTICAS DE TIRO ILEGALES! 🚨



➡️Tras labores de inteligencia militar, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, cinco sujetos fueron aprehendidos mientras realizaban prácticas de tiro… pic.twitter.com/1kbfm6w8J1 — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) March 23, 2026

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Durante la inspección del terreno, los uniformados incautaron una pistola calibre 9 milímetros, municiones y cuatro vainillas percutidas. El parte oficial detalla además la confiscación de una réplica de arma de fuego, dos chalecos antibalas, un casco balístico y cinco dispositivos móviles.

Las bases de datos estatales reflejan que uno de los aprehendidos registra antecedentes penales por tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, con un expediente judicial procesado en el año 2022.

Las autoridades mantienen investigaciones abiertas para determinar el propósito de las prácticas y el origen de los equipos de protección retenidos.

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