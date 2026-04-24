La validación de documentos y firma electrónica en FirmaEC reportan caída técnica

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

FirmaEC está caído FirmaEC registra indisponibilidad para la rúbrica y validación de archivos.

Mintel autoriza el uso de aplicaciones externas con certificados acreditados.

El envío de los oficios debe realizarse manualmente mediante el sistema Quipux.

Los servicios de firmado y validación de documentos de la plataforma estatal FirmaEC registran una indisponibilidad temporal debido a ajustes técnicos. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) confirmó la caída del sistema este viernes 24 de abril de 2026, lo que frena el flujo regular de la gestión documental pública a nivel nacional.

Contingencia y uso del Quipux

La paralización de FirmaEC obliga a funcionarios y ciudadanos a buscar métodos alternativos para no detener las actividades institucionales. Según la cartera de Estado, el equipo técnico trabaja en el restablecimiento del servicio, pero no se ha emitido un tiempo estimado para la normalización de la plataforma.

Ante la falla, el Mintel habilitó un procedimiento de contingencia amparado en el Acuerdo Ministerial 17-2020. Los usuarios pueden certificar sus archivos utilizando aplicativos externos, con la condición obligatoria de que estas herramientas operen con certificados digitales vigentes emitidos por las entidades de certificación autorizadas.

Una vez obtenida la rúbrica externa, el documento debe enviarse de forma manual a través del Sistema de Gestión Documental Quipux, el cual se mantiene operativo. Las instrucciones detalladas para este ingreso se remitirán por medios electrónicos.

La entidad recordó que el correo electrónico institucional mantiene su validez como medio formal de comunicación mientras persista la inactividad de FirmaEC.