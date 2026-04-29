RETO nuevamente en disputa: Raúl Chávez habla de intento de tomarse el partido en asamblea

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Renovación Total denuncia un intento de “tomarse el partido” con una convocatoria anónima a asamblea.

Raúl Chávez alerta sobre irregularidades en firmas y posible fraude.

El asambleísta lanzó un mensaje al Consejo Nacional Electoral: “Estamos monitoreando”.

Los problemas en el movimiento Renovación Total (RETO) continúan. Este 29 de abril de 2026, el asambleísta nacional y dirigente de esa organización política, Raúl Chávez, señaló que existe una convocatoria a una asamblea nacional del movimiento difundida desde una cuenta anónima.

“Quieren tomarse el partido. Un correo anónimo desde una cuenta de Yahoo pretende convocar a una asamblea del movimiento. Quieren tomar por asalto un movimiento que no es de ellos”, dice Chávez en un video publicado en redes sociales.

RETO ya había realizado su asamblea nacional. El 14 de marzo de 2026 se desarrolló el encuentro en Guayaquil para elegir a la nueva directiva. La jornada transcurrió entre versiones contrapuestas de dos grupos que pugnan por el control de la organización.

Después de dicho encuentro, la directiva elegida, con Chávez a la cabeza, descartó divisiones internas. Dos días después, en un comunicado, la organización política señaló: “En RETO no hay facciones. Somos una organización unida. Voces aisladas, financiadas por terceros, no representan a la mayoría que aprobó cada punto del orden del día”.

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¿Qué pasará tras la alerta?

Según Chávez, el régimen orgánico del movimiento es taxativo: “La asamblea nacional de RETO solo la convoca el presidente nacional o las dos terceras partes del secretariado”. A esto sumó que la convocatoria no tendría las firmas requeridas. Aseguró que existen rúbricas en formularios con la misma caligrafía.

“Vamos a pedir el peritaje de las firmas porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante este intento fraudulento de quitarles el movimiento a los ciudadanos, no a mí”, dijo Chávez.

Cabe recordar que el legislador es procesado en el caso Goleada y se le dictó prisión preventiva. Desde entonces, no se ha conocido su paradero.

Un llamado al CNE

Las críticas del asambleísta de la alianza RETO–Revolución Ciudadana también se dirigieron al Consejo Nacional Electoral (CNE). “Cuidado CNE. Estamos monitoreando”, indicó.

Esto, debido a que el Código de la Democracia faculta a las organizaciones políticas a solicitar asistencia técnica del organismo electoral, pero eso, según Chávez, no autoriza la convocatoria a una asamblea del movimiento.