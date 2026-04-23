Daniel Noboa cesa funciones de Pablo Zambrano como embajador en EE. UU.

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Daniel Noboa cesó al embajador en Estados Unidos el 22 de abril mediante decreto presidencial





Gobierno termina funciones del embajador en Washington en medio de ajustes de política exterior





Cambio diplomático ocurre cuando Ecuador prioriza cooperación en seguridad con Estados Unidos





El presidente Daniel Noboa dispuso el cese de funciones de Pablo Agustín Zambrano Albuja como embajador extraordinario y plenipotenciario del Ecuador en los Estados Unidos, mediante el Decreto Ejecutivo No. 367, suscrito el 22 de abril de 2026.

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La decisión deja sin efecto la designación realizada en marzo de 2025, cuando Zambrano Albuja fue nombrado para encabezar la misión diplomática ecuatoriana en Washington. El decreto señala la terminación de sus funciones y agradece los servicios prestados durante su gestión, sin detallar los motivos del relevo.

El documento también deroga el decreto ejecutivo mediante el cual se formalizó su nombramiento y encarga al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la ejecución de la medida.

Una embajada clave en medio de la crisis de seguridad

La salida de Zambrano se produce en un momento en que la representación ecuatoriana en Estados Unidos tiene particular relevancia por la cooperación bilateral en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y asistencia internacional.

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Washington es considerado uno de los destinos diplomáticos más estratégicos para Ecuador, especialmente en el contexto del conflicto armado interno y del fortalecimiento de alianzas frente al crimen organizado transnacional.

Hasta el cierre de esta nota, la Cancillería no ha informado quién asumirá de forma temporal o definitiva la embajada de Ecuador en Estados Unidos, ni si el relevo responde a una reestructuración más amplia de la política exterior del Gobierno.

En los últimos meses, el Ejecutivo ha impulsado ajustes en su política internacional con énfasis en seguridad y cooperación multilateral. En ese marco, los cambios en altos cargos diplomáticos son observados como señales de reposicionamiento del Gobierno en escenarios clave.