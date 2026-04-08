El CPCCS conoció la renuncia de Alexandra Villacís. Esto es lo que decidió el pleno

Lo que debes de saber El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conoció la renuncia presentada por Alexandra Villacía, exvocal del Consejo de la Judicatura.



La mayoría de vocales, salvo una, votó a favor de la moción de conocer la renuncia y notificarla a otras instituciones del Estado.

Alexandra Villacís renunció a su cargo tras varios intentos de ejercerlo, incluso de un fallo judicial que levantó el supuesto impedimento para ejercer cargo público.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sesionó hoy, 8 de abril del 2026, para conocer, entre otros puntos del orden del día, la renuncia presentada por Alexandra Villacís, exvocal suplente del Consejo de la Judicatura. El presidente Andrés Fantoni elevó a moción el proyecto de resolución en el que se conoce la renuncia de Villacís y se notifica esta al Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional y demás instituciones.

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La moción fue aprobada con el voto favorable de Fantoni y de los vocales Nicole Bonifaz, Jazmín Enríquez, Roberto Gilbert, David Rosero y Johanna Verdezoto. La consejera Piedad Cuarán fue el único voto en contra.

Argumentó que la decisión de Villacís responde a una vulneración del principio de seguridad jurídica en el país, pese a que su renuncia es un derecho suyo. También ratificó su desacuerdo en la unificación del proceso de selección del vocal principal y suplente del Consejo de la Judicatura con la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia.

La decisión de Villacís de renunciar al cargo

La exvocal Alexandra Villacís presentó este 7 de abril del 2026 su renuncia tras meses de intentar asumir el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura y de presidenta del mismo organismo. Tras la destitución y censura de Mario Godoy como titular de dicho organismo por parte de la Asamblea Nacional, Villacís, en calidad de suplente de Godoy, debía asumir el cargo y por ende la Presidencia. No obstante, una supuesta inhabilidad para ejercer cargo público por una presunta deuda tributaria le impidió asumir su espacio en el Consejo.

Villacís presentó un recurso constitucional de habeas data, el cual fue concedido por la jueza Viviana Pila. Este ordenaba al Ministerio del Trabajo levantar el impedimento legal que obstaculizaba el ejercicio del cargo de Villacís. Sin embargo, el ministro Harold Burbano se negó a cumplir el fallo de autoridad competente aduciendo falta de claridad y que la sentencia es inejecutable.

Tras varios días de espera y de inobservancias por parte del Ministerio de Trabajo, el Consejo de Participación Ciudadana y de la Corte Nacional de Justicia, la ahora exvocal decidió renunciar al cargo.

El argumento de Villacís que justifica su renuncia

En un comunicado, la exconsejera Villacís resumió su pelea legal por asumir el cargo en la Judicatura y concluyó que "las circunstancias actuales no ofrecen las condiciones necesarias para continuar en ese propósito". En una entrevista con el programa radial Primera Plana, Villacís precisó que si bien renuncia al cargo eso no quiere decir que desista de su pelea legal. No descarta llevar su caso a instancias internacionales.