Alexandra Villacís renuncia a vocalía suplente de la Judicatura tras impedimento legal

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Alexandra Villacís renunció a la vocalía suplente del Consejo de la Judicatura tras un fallo judicial a su favor y la difusión de registros que señalaban un impedimento legal por obligaciones con el sector público. La coexistencia de certificados oficiales con información contradictoria sobre su situación marcó el desenlace del caso.

Alexandra Villacís Parada, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, presentó su renuncia al cargo tras un proceso judicial en el que obtuvo una sentencia favorable, pero en medio de cuestionamientos por un registro de impedimento legal para ejercer funciones públicas. La decisión fue anunciada en un comunicado difundido este 7 de abril de 2026.

La funcionaria explicó que acudió a la justicia constitucional, la cual emitió una sentencia que le dio la razón y ordenó la rectificación de información que impedía su posesión en el cargo. Según indicó, este fallo tenía cumplimiento inmediato dentro del marco legal vigente.

Sin embargo, el contexto cambió tras la difusión de documentos oficiales que evidencian un registro de impedimento vinculado a obligaciones con el sector público. Este elemento generó dudas sobre la viabilidad de su permanencia en funciones dentro del sistema judicial.

Impedimento legal y certificaciones oficiales en el caso Villacís

De acuerdo con un registro del Ministerio del Trabajo, Alexandra Villacís aparece con impedimentos legales para ejercer cargos públicos debido a una “mora con el sector público”. La información fue reportada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y consta en un certificado oficial.

El documento señala que este tipo de inhabilidad aplica a personas con deudas en entidades públicas, aunque contempla excepciones si dichas obligaciones han sido declaradas o cuentan con acuerdos de pago formalizados entre las partes.

En contraste, un certificado de cumplimiento tributario emitido también por el SRI el mismo 7 de abril de 2026 indica que Villacís “ha cumplido con sus obligaciones tributarias y no registra deudas en firme” al momento de la revisión de la base de datos institucional.

Contradicciones entre registros y decisión final de renuncia

Esta aparente contradicción entre documentos oficiales marcó el desarrollo del caso y elevó la discusión sobre la seguridad jurídica en Ecuador. Mientras un registro señalaba impedimentos, otro certificaba ausencia de deudas exigibles.

En su comunicado, Villacís sostuvo que actuó siempre “con transparencia, dentro del marco de la Constitución”, y defendió que el derecho es la vía legítima para hacer prevalecer la verdad. También recalcó que cumplió con los requisitos legales para su designación.

A pesar de ello, reconoció que las circunstancias actuales no ofrecían condiciones adecuadas para continuar en el cargo. Por ello, anunció el cierre del proceso y su renuncia como vocal suplente del Consejo de la Judicatura.

“He actuado con transparencia”, sostiene Villacís en su comunicado

“Lo hago con la tranquilidad de haber actuado dentro del orden jurídico”, expresó la funcionaria, quien también afirmó haber sostenido la verdad por vías institucionales y con respeto a la Constitución.

Asimismo, señaló que su intención fue contribuir al fortalecimiento de la justicia en el país, sin que mediara interés personal en su gestión. En esa línea, enmarcó su decisión como coherente con sus principios.

Finalmente, Villacís agradeció a abogados, organizaciones civiles, periodistas y ciudadanos que la acompañaron durante el proceso. Destacó el respaldo recibido en la defensa del derecho y la justicia.