Inversión por goteo

El beneplácito de conocer las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED) duró poco. Fue cuestión de contrastar la data para caer en cuenta de que el incremento de más del 200 % en el primer semestre del año respondía, en gran medida, a una transferencia de deudas entre empresas y no al ansiado arribo de capital fresco.

El Ministerio de la Producción fue uno de los primeros en salir al paso para no perder la oportunidad de atribuir este ‘logro’ a la política de Gobierno y la consecuente recuperación de la confianza de la comunidad internacional, pero los ecuatorianos terminaron sabiendo que tal logro aún no existe. Al igual que el desempleo, la pobreza, la desnutrición, la necesidad de volver a Ecuador un paraíso atractivo de divisas sigue siendo una utopía. Si el régimen hace gestión al respecto, que la hay, debería empeñarse porque los resultados se sientan. No se trata de interpretar o de difundir noticias a conveniencia. De nada sirven las cifras récord si la inversión sigue llegando por goteo y esta no desencadena una mayor producción empresarial y más empleos. Urge revertir el escenario que vivimos, tener una economía equilibrada, que en la práctica sea rentable y atractiva. Recuperar la institucionalidad, eliminar impuestos y escollos en los trámites, y tener reglas estables siguen siendo tareas pendientes.