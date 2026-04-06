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Editorial | Transición municipal sin frenar a la ciudad

Guayaquil no puede permitir que el dinamismo de la construcción e inversión privada se detengan por ajustes políticos

La administración municipal de Guayaquil atraviesa un periodo de reconfiguración interna que, más allá de los cambios en funciones y el reciclaje de colaboradores, no debe afectar al ciudadano. La subrogación del mando en la Alcaldía ocurre en un contexto de incertidumbre que exige madurez institucional y continuidad operativa.

Es imperativo que la transición en direcciones y empresas públicas no se convierta en un freno para el desarrollo urbano. Trámites vitales como informes de regulación, aprobación de planos, registros de construcción o particiones de terrenos -históricamente afectados por lentitud- corren el riesgo de caer en parálisis o retroceso. La ciudad no puede permitir que el dinamismo de la construcción y la inversión privada se detengan por ajustes políticos o debilidades administrativas.

El liderazgo subrogante tiene el reto de demostrar que la planificación no se detiene. No basta con vigilar que las obras cumplan plazos y presupuestos; se requiere visión para proyectar soluciones a problemas estructurales. La eficiencia debe ser la única consigna. Los guayaquileños no tienen por qué pagar las consecuencias de las crisis políticas. La municipalidad debe garantizar servicios ágiles y una ruta clara, demostrando que la institución es más fuerte que sus coyunturas.

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