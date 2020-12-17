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Nunca antes en la historia de Ecuador ha habido tanta corrupción, desfalcos, peculados, concusión, asesinatos y toda clase de atropellos. La gente muere de hambre aplastada por la gigantesca horda de nuevos multimillonarios. El “nuevo” método para robar elecciones: “Smartmatic”, inventado por venezolanos, se aplicará otra vez, igual como destruye a EE. UU. Asesinatos a mansalva. Se quintuplica la Policía que es atropellada. Hampones de toda ralea reclaman “derechos humanos”, igual que los que se hicieron ricos y poderosos en el criminal gobierno dictatorial de Correa. Sin “deberes humanos” no existen “derechos humanos”. El ocultamiento y coautoría de una pandilla, encubierta a nivel mundial desde el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que se disfraza de “izquierda”, pretende que la gente trabaje y pague más impuestos para ellos gastar “socialmente”. (Robar). Ecuador vive en caos. La solución no está en “financiar” al fisco ni al Gobierno. El pueblo no come leyes ni más deudas con robos fiscales. Estamos bajo el imperio del hampa. Alguien dijo que muchos jóvenes que no estudian ni saben gramática elemental, compran títulos, PhD, maestrías, etc. Es la corrupción rampante. No hay trabajo. Tres ratones que obedecen a “intereses creados” deciden quiénes serán candidatos. Ninguna encuesta es real. Jamás han acertado. Las “finanzas públicas” son un mito. El fisco es voraz. ¿Para qué existen las aduanas? Eliminémoslas. Igual cientos de “oficinas” creadas por Correa y su pandilla. El desempleo, miedo, angustia y falta de trabajo, agravados por la pandemia criminal de China comunista, invaden Ecuador.

Arancel cero y libre comercio. Mano dura, sin contemplaciones. Singapur es el cuarto país más rico del mundo, superado por Catar, Luxemburgo y Hong Kong. Más competitivo que EE. UU. Es un milagro económico y social. Genera confianza para nuevas e inmediatas inversiones. No tiene banano, cacao, café, pesca, oro, petróleo, cobre, flores, ganadería, selvas inexploradas, ríos, ni puertos de aguas profundas que Ecuador desperdicia. Vamos al modelo de Singapur.