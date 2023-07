Hemos dicho que los Yasunidos son un colectivo social de activistas ambientalistas sandías (verdes por fuera, rojos por dentro), que dicen no tener vinculaciones ni intereses políticos en la defensa de la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní. No obstante aquello, demuestran manifiestas vinculaciones ideológicas con apoyo de los saopaulistas y pueblanos, progres genéricos de izquierda.

Parten de las falacias de la izquierda: que los más ricos pagan menos impuestos, lo cual no es verdad, porque son los más pobres los que no pagan impuestos, y si los ecuatorianos pagáramos los impuestos por porcentajes fijos, el 10 % del que gana $ 425 al mes sería $ 42,50, mientras que los que ganan $ 4.250 pagarían $ 425 mensuales, simplemente 10 veces más, demostrándose que el cálculo mediante porcentaje fijo es más justo y equitativo que el cálculo ascendente, que afecta al que gana mayor remuneración, seguramente por su capacitación, conocimiento y experiencia.

No es verdad que se encuentran en peligro los indígenas en aislamiento voluntario y que se comete etnocidio con la extracción petrolera. En un área de 1´200.000 hectáreas, hace rato que las tribus aborígenes salieron de las 100 hectáreas que es el área que utilizan para la operación del bloque 43 ITT. No olvidemos que se viene operando hace unos 30 años aproximadamente y no han desaparecido. Es público que 30 representantes de pueblos aborígenes de la zona del Aguarico manifiestan que votarán por el NO, porque además de no contaminar el medio ambiente la operación petrolera beneficia a las poblaciones del sector, donde más de 500 familias viven de dicha actividad.

Que se afecta gravemente a la mayor biodiversidad del planeta que se encuentra en el parque Yasuní, lo que es tergiversado. Siendo un área tan pequeña dentro del Parque Nacional de 1´200.000 hectáreas, si hubiere algún vestigio de contaminación ambiental, también sería tan pequeña que no afectaría, tanto así que no ha sido afectada la biodiversidad del Yasuní por la explotación petrolera en los casi 30 años que están operando. (Continúa)