El Parque Nacional Yasuní es el área protegida más grande del Ecuador continental, con una variada y extensa biodiversidad de bosque húmedo tropical amazónico, parte del territorio de la nacionalidad Huaorani. Es indudable que los ecuatorianos queremos el cuidado, protección y preservación de toda esta flora y fauna que no existe en alguna otra área protegida, y de las tribus que habitan en el parque. Yo defiendo el Yasuní.

La extracción de petróleo en el Nororiente ecuatoriano, colindante con el área protegida, se la realiza ya hace más de 30 años y como hace 10 años el grupo activista Yasunidos presentó en la Corte Constitucional del Ecuador una petición de consulta popular para que el pueblo decida si está de acuerdo con que el Gobierno mantenga el petróleo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo.

Los Yasunidos son un colectivo social de activistas ambientalistas sandías, que dicen no tener vinculaciones ni intereses políticos en la defensa de la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní. Lamentablemente, tras bastidores existen intereses de grupos de ideólogos progresistas saopaulistas que, utilizando una causa muy noble como la defensa de la naturaleza, mantienen engañados con falsas premisas a miembros del colectivo social.

Es verdad que por los años 1960 la incipiente actividad petrolera, sin las técnicas ni cuidados necesarios, dejó un gran perjuicio en el sistema ecológico de nuestro Oriente, por sus métodos rudimentarios, sin tecnología ni técnicas de preservación ambiental, pero los tiempos han cambiado desde hace 60, 30 o 10 años.

La actividad de extracción y producción petrolera y de minerales ha cambiado sustancialmente, es más limpia, cuenta con modernos métodos y sistemas de extracción, con maquinarias que no contaminan el medio ambiente, o sucede que es en una mínima parte que no significa peligro para el medio ambiente de la zona. A tal punto que no se ha visto alterada ni en peligro la biodiversidad del Yasuní, porque en una mínima parte de él se viene extrayendo petróleo desde hace 30 años. (Continúa)