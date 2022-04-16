Vocación de maestro

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Para enseñar es necesario tener conocimientos y experticia sobre alguna ciencia, arte u oficio. Para ser docente y educar, se requiere, además, tener cualidades y habilidades en el arte de enseñar para lograr una efectiva transmisión de ideas y pensamientos, por lo que debe especializarse en metodologías, pedagogía o andrología, para que los conocimientos impartidos se conviertan en aprendizaje significativo. No todas las personas tienen las destrezas y aptitudes para la docencia. Las destrezas se las adquieren con estudios y preparación, las habilidades con la práctica y experiencia, pero las aptitudes forman parte de la naturaleza misma de la persona, de su vocación y proyecto de vida. Quien no tenga vocación ni espíritu de docente, que se dedique a cualquier otra cosa, menos a ser profesor.

Ser maestro es un rango superior dentro de la categorización educativa, porque se puede ser profesor, docente, instructor, catedrático o tutor, pero para llegar a maestro se requiere conocimientos, experiencia, vocación, dedicación, destrezas, habilidades, aptitudes y, sobre todo, principios éticos, morales y ciudadanos, con valores humanos y amando la noble profesión que, en sí, constituye un apostolado.

Sé de alguien que hace mucho tiempo, casi de manera lúdica y teniendo 15 años dio inicio a su prolongado trajinar en el magisterio. Era tiempo de vacaciones, tres meses en ese entonces, en una hacienda de la costa, donde había una escuela abandonada por la inasistencia del profesor. Adecuó dos aulas con el permiso y apoyo del dueño del predio y cual maestro rural de escuela unidocente, se inició en la docencia impartiendo clases por dos meses a seis menores. El año siguiente ya fueron doce y ahí, hace 53 años, empezó la historia de un hijo y hermano de educadores que, acunado con el alfabeto, lleva en sus venas sangre de docente. Habiéndose conmemorado el 13 de abril el Día del Maestro Ecuatoriano quiero, al referirme a este educador, rendir tributo a todos los maestros que como él, por vocación y convicción, han escogido esta noble tarea del magisterio.

Loor al maestro ecuatoriano.