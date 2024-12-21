Roberto Passailaigue | ¿Qué es la Navidad?

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La Navidad o Natividad es considerada la fiesta más importante del cristianismo en la que se celebra nacimiento de Jesús de Nazaret, el 25 de diciembre de cada año. El festejo no solo es religioso, puesto que es motivo de reuniones de familias y amigos para reafirmar deseos de fraternidad, solidaridad, amor y paz.

El verdadero significado de la Navidad no son los regalos, Papá Noel o el árbol, sino lo que el acontecimiento aportó a la humanidad, por lo que es tiempo de meditación sobre lo que hemos sido, somos y lo que debemos ser; lo que hemos hecho, hacemos y debemos hacer. Reflexión sobre nuestra actitud ante la vida, con la manifestación o práctica de principios cristianos, éticos y morales, así como la observancia de los valores humanos y ciudadanos, entre ellos el respeto, solidaridad, humildad, unión, amor, paz y la esperanza, que son más recordados en la época de Navidad, los cuales durante el año suelen mantenerse olvidados en mayor o menor escala.

La humanidad atraviesa una de las mayores crisis de la historia, donde el tan repetido ‘cambio de época’ o de la tortilla volteada, impulsado por gobiernos autodenominados progresistas, pretenden acabar con el orden estatuido, utilizando prácticas totalitarias, estatizantes, genéricas y estandarizantes, adoctrinando a las juventudes para cambiar las estructuras mentales por medio de ideologías sectarias y caducas, ateas y antireligiosas, o de una ideología de género, que es degenerada, perversa y pervertida; protagonizando una ‘batalla de ideas’ mediante la demagogia populista.

Estamos en tiempo de Navidad, hagamos votos para que el espíritu de solidaridad, paz, honestidad y amor que simboliza el nacimiento de Jesús de Nazaret ilumine a nuestro pueblo y que en febrero del próximo año pueda seleccionar correctamente a sus gobernantes y asambleístas, para que estos conduzcan a nuestro país por el camino del derecho como norma, en una cultura de paz, con el cumplimiento de las obligaciones y los derechos humanos y civiles; pero sobre todo con respeto a la propiedad, la vida, la familia, el derecho y la libertad.