Nación, país, estado, gobierno

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Es común que altos funcionarios, asambleístas y ciudadanos confundan términos elementales del derecho constitucional, político y administrativo, desconociendo la naturaleza propia de nación, población, ciudadanía, país, estado, gobierno y república, en evidente falta de educación cívica. Revisemos sus significados.

Nación es un concepto histórico y cultural que hace referencia al conjunto de personas que tienen una lengua común, una historia, cultura y conjunto de tradiciones que los hace diferentes a los demás. La población es el conjunto de ciudadanos que habitan en un lugar determinado. La ciudadanía corresponde a una serie de derechos políticos y sociales que el Estado otorga a su población, para intervenir en la política interna.

País es la circunscripción geográfica ocupada por la nación y que comprende el territorio físico en un marco geográfico delimitado por las fronteras con otros países. Estado es la organización política que integra a una nación y su población, dentro de un territorio en el que se estructura jurídica y administrativamente, bajo una autoridad y órganos de gobierno.

Los términos gobierno y estado son diferentes, el primero es el administrador de la estructura política y el Estado es la estructura política que se conforma con la nación que también comprende a la población y territorio, al que se le da una forma de gobierno, cuya característica básica es el poder estatal. Los gobiernos son temporales, ejercen el poder ejecutivo por períodos; el Estado perdura al tiempo y a los gobiernos, aunque puede cambiar su estructura y naturaleza, según lo determine el ordenamiento jurídico.

La república es una forma de gobierno que tiene el Estado, basada en el principio de la democracia y soberanía popular, bajo el supuesto de la igualdad ante la ley. La república puede ser unitaria, federal, parlamentaria, parlamentaria mixta, presidencialista, semipresidencialista, unipartidista o monárquica. Ecuador es una república democrática, presidencialista, unitaria y centralizada. ¿Será que ha llegado la hora revisar la estructura del Estado?