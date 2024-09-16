Roberto López: El cáncer no espera

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El CNE determinó un techo ‘máximo’ de USD 5’380.018 para cada candidatura. Pobres… solo 5 millones 300 mil para cada uno. ¡Qué castigo!

¿Ud. ha dispuesto de semejante cifra… sin requisitos? Un crédito requiere, primero, un ‘colateral’ (traduzco: garantía). Luego, el viacrucis de armar un proyecto, con rubros de inversión en activos fijos y gasto corriente. Y ‘cash flow’, y TIR (traduzco: tasa interna de retorno con y sin financiamiento) y… se me acaba el espacio si sigo. Pero en la candidatura (traduzco: el mejor negocio de su vida)… pues, no. Ni siquiera hay que estar capacitado para gobernar y administrar el país. Solo decirlo, pues el premio es… ¡el premio gordo! Sin comprar el guachito (¡qué guachito, ni que 8/4! Ni con un entero hay semejante premio). ¡Sin garantía, señores! Y el control posterior… ya pues, da risa. ¿O usted sabe a dónde fue la millonada de las anteriores campañas?

Encima, esto no incluye la propaganda en medios y vallas, porque el art. 115 de la Constitución obliga al Estado a dársela gratis. Tonces… ¿para qué carajo son los 5 melones? ¿Camisetas? ¡Se construye 10 fabricas con 5 millones!

Y como la cosa esa, mal llamada ‘Constitución’ convirtió el derecho de elección en derecho de ‘participación’, ahora el derecho es participar. Por eso hay 17 ocurridos a los cuales no se les puede impedir hacerlo. ¿Qué tal si en lugar de 17 teníamos 100 ‘empresarios’? ¿O un millón de ‘emprendedores’?

Como el monto es calculado multiplicando $ 0,40 por el número de 13’450.047 votantes, gastaremos $ 91 millones en 17 candidatos. Si hubiera 100, el gasto sería $ 500 millones. Pero, ¿qué hacemos si se le ocurre a mil o más? Saquen sus calculadoras. ¿Imaginan el descalabro? ¡Por Dios!, ¿cuándo vamos a entender que hay que arreglar esta basura de Constitución?

Sin embargo, seguirá el saqueo. En un país en el que no hay para darle a Solca lo que necesita para la lucha contra el cáncer. Y… el cáncer no espera. En cambio, los bolsillos de esos candidatos que en 16 años NO HAN HECHO NADA para cambiar esto, pero aspiran a ser presidentes… sí pueden esperar.

¡Vayan a recaudar sus fondos como Kamala Harris!