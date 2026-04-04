Michelle Maffei | El 0,03% que explica una guerra

El problema del crimen organizado en las llamadas zonas calientes de Ecuador, como el Guasmo Sur o la Isla Trinitaria, responde al espacio urbano que ocupan. Son barrios estratégicamente ubicados en las inmediaciones de los puertos de exportación. A pesar de la cooperación internacional, la incorporación de escáneres y los de toques de queda, estos territorios siguen siendo altamente conflictivos y funcionan como puntos de acopio de droga antes de su ingreso a los puertos.

Alrededor del 80 % de la cocaína a nivel mundial se moviliza en contenedores que viajan junto a productos legales, aprovechando economías de escala y volumen. Este flujo sostenido mantiene precios relativamente estables en los mercados de destino. El 20 % restante se transporta mediante lanchas rápidas (’go-fast’) y semisumergibles, tradicionalmente más visibles y, por tanto, más vulnerables.

El problema es que los contenedores continúan saliendo contaminados. En Ecuador, esto se explica en parte por la naturaleza de su oferta exportadora: productos perecibles que requieren transporte en contenedores refrigerados (’reefers’) y tiempos de despacho acelerados. La presión logística reduce los márgenes de inspección, mientras que la creciente sofisticación de las redes criminales ha trasladado progresivamente la contaminación hacia el interior de los puertos y las cadenas logísticas.

Como ha señalado la especialista en crimen organizado Anna Sergi, en Rotterdam, el puerto más avanzado de Europa en términos de inversión y tecnología, apenas se escanea cerca del 15 % de la carga. En Italia, puertos clave como Génova y Gioia Tauro operan entre el 3 % y el 5 %.

En Ecuador, la opacidad es mayor. No hay cifras consolidadas sobre la capacidad de escaneo, aunque estimaciones del sector sugieren que apenas se inspecciona el 0,03 % de la carga. No es solo un vacío técnico, sino un sistema donde el volumen supera el control. Con 24,14 muertes diarias en 2026, la violencia deja de ser anomalía: es la consecuencia de una logística capturada donde la impunidad viaja al ritmo de los contenedores.