Gaitán Villavicencio | Violencia criminal y democracia

Hace más de medio siglo el destituido presidente Nixon creó la DEA como nuevo paradigma de poder y control tras la profunda crisis de la URSS/comunismo que provocó la finalización de la Guerra Fría y del socialismo real. Paralelamente, en ALC se produjo el retorno inducido a regímenes democráticos constitucionales, luego del largo período de gobiernos dictatoriales sanguinarios, militares y civiles. Este proceso político fue impulsado por la administración Carter. Se produjo en la región un conjunto heterogéneo de procesos democráticos con diversos niveles de prosperidad y desarrollo socia; de economías modernas y también ilegales e informales, que han provocado diversas situaciones de pobreza y desigualdad, agregando la proliferación de experiencias de corrupción pública y privada. No obstante lo avanzado en bienestar y desarrollo en estos países encontramos, sobre todo desde los años 80, un crecimiento persistente del crimen organizado y ramificaciones, a través de los GDO asociados a cárteles transnacionales que afectan a la institucionalidad democrática.

Desde el inicio de su segundo período, Trump repudia todas las reglas de juego con que fue construido el orden internacional después de 1945; con su postura de matón de barrio se bronquea con todo el mundo, desestabilizando la democracia liberal más antigua del mundo, basado en el uso predominante de la fuerza y chantaje. Dice Charles Kupchan, investigador del Consejo de Relaciones Exteriores, sobre Trump y su pandilla supremacista (Vance, Rubio, Hegseth y otros) “…la falta de cálculo es la demostración de que en EE. UU. no existe un gobierno funcional, que elabora informes y debates, sino solo un grupo de personas en torno a un presidente que sigue sus instintos”. Una muestra es la Iniciativa Política Regional de Trump con 12 gobiernos afines ideológicamente del patio trasero (Escudo de las Américas), dirigido por Kristi Noem -destituida directora del HSD por brutalidad represiva-, que empezó a operar en el laboratorio Ecuador con la cooperación del Comando Sur de EE. UU. para la guerra oficial contra los cárteles y minería ilegal; se pasa de la guerra de las drogas a una militarizada a los carteles, guerra aún ilegal.

Continuaremos.