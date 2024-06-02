Gaitán Villavicencio: “Nuevo Ecuador”, de la concertación a la reelección

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Después de 6 meses el gobierno de Daniel Noboa, ganador de las elecciones anticipadas celebradas por la aplicación de la “muerte cruzada”, invocada por el fracasado e inepto régimen del banquero del Opus Dei, presentó su Informe a la Nación, este 24 de mayo, plagado de imprecisiones y de verdades a medias en un contexto general de policrisis echando más leña al fuego a la crisis política vigente y convulsionando el conflictivo escenario nacional; y, adelantando los enfrentamientos electorales de los comicios del 2025. Si su discurso de posesión duro alrededor de 8 minutos, en el Informe habló durante 17 pero intercaló la reproducción de 4 videos, una confusa mezcla de propaganda política y publicidad comercial, que sus corifeos resaltan como un nuevo estilo comunicacional que “produce más cercanía y debate en la ciudadanía”.

No tuvo en cuenta los retos y desafíos que la coyuntura global le plantea y cómo enfrentarlos, el Informe se circunscribió solo al país, como si fuéramos únicos en el escenario-mundo; inclusive, sin mencionar y destacar los cumplimientos del “Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025”, como tampoco cuáles serían las metas a priorizarse para el período final; sobre estos temas el presidente no dijo nada.

Asumiendo posturas populistas y del viejo Ecuador, cual peleador de barrio se enfrentó a su ex -asociado, el correísmo, como también al nuevo bloque legislativo de Construye de la indecorosa M.P Romo, sus fuertes competidores para la reelección, y para cualquier nuevo contrincante que aparezca. Inclusive, en una mezcla de cinismo e ingenuidad política señaló que “se han reducido las muertes violentas”, “recuperamos la institucionalidad del país”, o “estamos limpiando lo que embarraron los del pasado”, pero no pasaron de ser mensajes tiktokeros para seguidores obsesionados con las figuras de cartón.

Finalmente, la gran pregunta nacional es ¿Noboa y sus amigos están construyendo al “Nuevo Ecuador”? O es simplemente una frase sin ningún contenido de un proyecto histórico, que solo sirve para esculpir un liderazgo personal para el heredero de un poderoso grupo empresarial, totalmente divorciado del Ecuador profundo y de sus objetivos geopolíticos y nacionales.