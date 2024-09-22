Gabriela Panchana: ¿Qué nos impide salir de las tinieblas?

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La crisis eléctrica no es simplemente el resultado de factores climáticos, es el síntoma de un problema mucho más profundo: el fracaso del monopolio estatal.

El actual sistema ha demostrado ser incapaz de satisfacer la creciente demanda energética del país. La falta de inversión es tan crítica que, en 2023, la potencia real entregada fue de apenas 3.687 MW, que es el 44,66 % de la capacidad instalada de 8.254 MW. Este dato sugiere que más de la mitad de la infraestructura eléctrica del país está subutilizada o fuera de servicio. ¿Por qué? Porque la ineficiencia, la corrupción y los precios subsidiados que pagamos impiden que sea sostenible el modelo.

Parte de la crisis también se la debemos a las megaobras con sobreprecio que se construyeron, apostando el 69,1 % de la generación por la energía hidroeléctrica. Esta dependencia excesiva de una sola fuente ha dejado al país vulnerable a las variaciones climáticas. El actual estiaje ha expuesto brutalmente esta debilidad estratégica.

Pero no todos los gobiernos han sido irresponsables. Hay dos proyectos de energías renovables, Villonaco III en Loja, y El Aromo en Manabí, que fueron adjudicados en 2020 a empresas privadas, y que, junto con otros 10 proyectos adjudicados en enero de 2023, sumarían 800 MW. Pero no se ha comenzado su construcción por falta de garantías en el pago por parte del Estado, particularmente por oposición de los sindicatos de las distribuidoras de energía.

Entonces, ¿qué nos impide salir de las tinieblas que quiebran nuestros negocios, destruyen empleos, aumentan la inseguridad, y nos estancan en el pasado? Se los resumo:

1. Resistencia al cambio por parte de ciertos políticos y sindicatos a cualquier intento de apertura del mercado eléctrico.

2. Cortoplacismo: tendencia de gobiernos populistas a priorizar soluciones que ofrezcan resultados inmediatos, en lugar de invertir en reformas estructurales de largo plazo.

3. Falta de consenso: la polarización política ha impedido alcanzar acuerdos amplios necesarios para implementar reformas profundas.

En conclusión, si queremos salir de la oscuridad, exijamos decisiones políticas responsables, no más cortinas de humo que se convierten en apagones.