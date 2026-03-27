Francisco Rosales Ramos | Resignación

“Sobre las alternativas a futuro, el alcalde (Pabel Muñoz) indicó que el Municipio analiza la concesión de la Ruta Viva mediante una alianza público-privada. Explicó que ya se han recibido observaciones dentro de los estudios técnicos que advierten de posibles incrementos en los costos del proyecto, lo que obliga a una evaluación más detallada del modelo. En ese contexto, señaló que la intención es que, a mediano plazo, la vía opere bajo un esquema concesionado que garantice estándares de alta calidad”. EXPRESO, viernes 20 de marzo de 2026, página 11: Bacheo, la única opción para “sanar” la Ruta Viva.

Más claro ni el agua. Conclusión: usuarios de la Ruta Viva, olvídense de tener una autopista que merezca su nombre para unir la ciudad con el aeropuerto, y olvídense también de la conclusión del proyecto que debió llegar directamente a Tababela. Pidan al cielo resignación para transitar en medio de baches, irregularidades y accidentes frecuentes en la actual Ruta Viva.

Las ofertas buscan votos, pero no significa que se harán realidad en los largos cuatro años que dura el período.

Hace pocos días se produjo en esa vía un accidente fatal que, según versiones de prensa, se habría producido porque la conductora de uno de los vehículos trató de esquivar un bache, se cruzó el parterre y colisionó de frente con el que iba en sentido contrario. Fue otra vida cobrada en esa ruta en la que, aparte del pésimo estado de la calzada, no existe ningún control de velocidad, del transporte pesado que circula por el costado izquierdo, motocicletas y bicicletas que van ‘a su aire’ y hasta el llamado gusano (pequeños coches unidos entre sí y remolcados lentamente por el primero de ellos) circulan libremente.

Esta penosa realidad se debe a la ineficiencia administrativa, y especialmente a las próximas elecciones seccionales en las que el alcalde buscará la reelección y por tanto pospondrá cualquier decisión, como el peaje, que le pueda restar votos. Que el ciudadano espere la solución de sus necesidades.