Fernando Insua | Metástasis: ¿parte del plan Fénix?

Operativos espectaculares, chats publicados por la Fiscalía que revelan toda una trama de sexo, corrupción, narcopolítica, narcojusticia y carreras periodísticas manchadas por la vinculación al exlíder del narcotráfico, Leandro Norero, y la lista continúa. Desde una alcaldesa en funciones hasta un expresidente de la República, nadie se salva de la brutal onda expansiva de la explosión de la operación Metástasis, el mayor terremoto político y judicial del país. Pero de esto ya se habla y se seguirá hablando en los siguientes días y meses.

Ahora la pregunta es: ¿fue la operación Metástasis parte del plan Fénix? Según el presidente Noboa sí lo es. Incluso llegó a afirmar que el cambio de la cúpula policial, retirando a cinco de ocho generales de la Policía (algunos de ellos señalados en el operativo Metástasis), hizo posible esta operación. Puede ser que sí, pero hay que recordar que esta investigación venía realizándose mucho antes de que él subiera al poder. Lo más probable es que su gestión haya ayudado a que este operativo pudiera llevarse a cabo, pero que sea parte central del plan Fénix es algo que habrá que ver a medida que avanzan las investigaciones.

Dado que, si bien el golpe a la narcopolítica ha sido evidente, no hay que negar que el golpe es más político que de lucha contra el narcoterrorismo. Todos los dardos van dirigidos a quienes colaboraron con el difunto narcotraficante Leandro Norero, y las investigaciones de la Fiscalía y la revelación de los audios van cargados de un fuerte mensaje político. Para ver el verdadero plan Fénix ejecutarse habrá que esperar a que puntos críticos del país empiecen a ser controlados por el Estado, como lo son las cárceles o Durán. Cito al presidente: “Si hacemos las cosas bien en Durán, ya daremos un golpe al crimen organizado”. Resulta lógico pensar que si se desea eliminar al narcoterrorismo, hay que neutralizar a los ‘vivos’ y no a los muertos, a los GDO operativos y capturar a los colaboradores activos, porque si no, Metástasis puede, si es que no lo es ya, convertirse en toda una declaración de intenciones políticas más que parte de un plan integral de seguridad nacional.