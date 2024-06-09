Fausto Ortiz | Patrono de los banqueros

Creado: Actualizado:

A Mateo, uno de los Doce Apóstoles conocido por su profesión previa como recaudador de impuestos, se lo identifica también como Santo Patrono de contadores, banqueros, funcionarios públicos y recaudadores de impuestos. En las múltiples visitas al Fondo Monetario Internacional (FMI) no recuerdo haberlo observado por ninguna oficina. Podría ser interesante que en el FMI pidan que población y políticos dejen de culparlos por todos los males de las naciones que acuden a ellos. Tarea difícil para el Santo por los múltiples casos antiguos de programas liderados por el FMI que profundizaron las crisis que intentaban corregir y la elevada percepción de que en realidad a quienes quieren proteger es a aquellos que nos han otorgado financiamiento.

Gastaría demasiado papel para tratar de cambiar la percepción sobre el FMI a quien el Ecuador debe al finalizar el primer trimestre del año USD 7,711 millones (M). En su defensa puedo usar mi ejemplo personal. Cada vez que me toca visitar al médico me ordena bajar de peso, que cambie hábitos y tome correctivos. Salgo molesto de la consulta porque preferiría que me diga que todo está normal y que la obesidad me sienta bien. Eso nos pasa con el FMI. Vamos a pedirle plata prestada y nos la da, pero hace recomendaciones para ordenar la economía para que no tengamos que volver a visitarlo con tanta frecuencia. No vamos a visitar al FMI porque la economía está sana, lo hacemos porque como país hemos acumulado más de USD 80,000M de deuda y cada año aumenta USD 5,000M por nuestros gastos que superan los ingresos. Por nuestro desorden cada vez menos nos quieren prestar plata. Cambia de hábitos, toma correctivos, recorta la grasa del gasto público. Mano en el pecho y en serio, ¿qué queremos que nos diga? ¿Vuelve al sucre, emite a diestra y siniestra, devalúa, destroza la economía? Es fácil odiar al Fondo, al banquero, al que cobra impuestos, al funcionario público. Dura la tarea de San Mateo al ser su patrono.

El 4 de junio la deuda con el FMI aumentó USD 1,000M. Antes de fin de año ingresarán USD 500M más y se habrán pagado USD 404M de las deudas contraídas previamente. Por la deuda nueva no pagaremos capital por 4 años y medio que es el período de gracia. Terminaremos 2024 debiéndole al FMI USD 8,807M.

Del 2025 al 2028 ingresarán los restantes USD 2,500M para completar el total logrado en esta nueva operación crediticia. Si bien los billetes no se marcan, los recursos a recibir los siguientes años servirán para pagar al FMI USD 1,130M, USD 1,053M y USD 1,241M del 2025 a 2027 respectivamente.

La gran apuesta es que las medidas que se han adoptado y se adoptaran, como son el aumento de IVA al 15% y la eliminación del subsidio a Extra y Eco país en 2024, permitan presionar por menos financiamiento y logren la apertura del mercado de bonos de deuda externa en 2026 luego de empezar el pago de uno de los tres bonos reestructurados durante pandemia.

Los atrasos en el presupuesto no dan tregua, siguen en el orden de los USD 5,000M según los últimos reporte de deuda pública. Habría que pedir al Patrono de los banqueros que nos haga el milagro y la totalidad de los USD 1,000M del FMI reduzca los atrasos más viejos para suavizar el mal rato que seguro les está tocando vivir.