El promedio de vida de compañías grandes se había reducido de 75 años en los años 1950 a 15 años para 2011. El 52 % de las empresas en la lista de Fortune 500 del 2000 han desaparecido. ¿Por qué les cuesta tanto innovar?

A pesar de que todos los líderes de las empresas están conscientes de la necesidad de innovar, muchos no saben que cada día están perdiendo oportunidades por miedo a hacer cosas diferentes, a tomar riesgos, a confiar en que hay nuevos mercados, o por no conocer a sus clientes. Lo importante es entender que para innovar, más que trabajo, se requiere de estar atento a las oportunidades. La innovación no necesariamente es tecnología sofisticada, normalmente las ideas más innovadoras son las que buscan la manera de hacer algo disruptivo con lo que ya existe.

Para innovar debemos liberarnos del pasado. Percepciones equivocadas o caducadas del comportamiento de mercado son las trabas más grandes al considerar nuevas ideas. Los directorios, generalmente conformados por hombres de mucha experiencia empresarial, no son un termómetro muy diverso para validar nuevos e innovadores proyectos. Por ejemplo, antes de pandemia se creía que la moneda digital no iba a ser adoptada masivamente por adultos mayores. Cuando se diseñaban estrategias se asumía que esta población iba a estar excluida de su uso. ¡Quién diría que tras la pandemia, al ser los más vulnerables, fueron adoptando nuevos canales digitales de consumo y hoy son activos usuarios. Según el Banco Mundial (2022), el COVID-19 impulsó la adopción digital para 15 % de los adultos que realizaron su primer pago de facturas de servicios públicos directamente desde su cuenta por primera vez. Muchos sesgos cognitivos, como el de confirmación (que indica que tendemos a encontrar y recordar información que confirma nuestras percepciones) nos limitan con frecuencia al desafiar nuevos conceptos. La paradoja del éxito es que muchas ideas son descartadas al comienzo porque parecen ridículas (Gutsche, 2020). Cuántas empresas siendo líderes de mercado dejaron ir oportunidades por confiar en que su éxito era eterno, como Blockbuster, Encarta, etc. Pocos son los valientes que se atreven a innovar.